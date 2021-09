Les nouveaux forfaits prépayés de Jio sont fournis avec un abonnement Disney + Hotstar

in

Le plus grand opérateur de télécommunications indien, Reliance Jio, propose une nouvelle gamme de forfaits prépayés qui sont fournis avec un accès illimité à tous les contenus sur Disney + Hotstar, à partir de Rs 499.

Les nouveaux plans de Jio, en plus d’offrir un abonnement d’un an à Disney + Hotstar, sont fournis avec voix, données, SMS, applications Jio et autres avantages illimités, selon un communiqué de la société.

La révision repose en grande partie sur le dos de Disney + Hotstar révisant son plan et ses offres sur le marché indien.

Nouveaux plans disponibles à partir d’aujourd’hui

Jio avait précédemment inclus un abonnement VIP Disney + Hotstar (accès aux sports en direct, aux offres spéciales Hotstar, aux films et aux émissions de télévision et au contenu doublé en 3 langues indiennes) dans ses plans qui commençaient à partir de Rs 401.

Les nouveaux plans Jio offriront tous les anciens avantages sur Disney + Hotstar ainsi qu’une nouvelle bibliothèque de contenu international en anglais, y compris des originaux Disney +, des émissions de télévision de Disney, Marvel, Star Wars, National Geographic, HBO, FX, Showtime.

(Crédit image: Reliance)

Les nouveaux plans seront disponibles pour recharge à partir d’aujourd’hui (1er septembre 2021.)

Tous les clients Jio sur les plans actifs Disney+ Hotstar continueront de profiter des avantages existants jusqu’à l’expiration de leur abonnement actuel.