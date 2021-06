Les nouveaux FreeBuds 4 sont déjà en vente et sont livrés avec le Huawei Band 6 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Huawei a déjà de nouveaux écouteurs avec ANC, les FreeBuds 4, disponibles dans son magasin, que vous pouvez acheter pour 149 euros, un prix qui inclut le nouveau Huawei Band 6 en cadeau.

Huawei vient de sortir un nouveau lot d’appareils, qui sont déjà officiellement en vente en Espagne et qui sont particulièrement intéressants en raison de leurs caractéristiques et de leurs prix, d’autant plus que presque tous sont livrés avec un autre produit cadeau, des packs qui sonnent comme une véritable aubaine .

Un bon exemple en est le nouveau casque True Wireless Type de cette marque, le Huawei FreeBuds 4, qui prend le témoin d’une saga d’écouteurs au succès retentissant dans notre pays. Dans votre cas, l’offre est la suivante : ils coûtent 149 euros mais incluent le Huawei Band 6 totalement gratuit, qui coûte 59 euros à lui seul.

Comme pour toutes les commandes sur le Huawei eStore, la livraison est gratuite partout en Espagne, condition qui, au moins pour les produits de cette firme, met ses packs et ses offres au niveau de tout concurrent.

Casque sans fil à réduction de bruit active. Ils ont des pilotes de 14,3 mm pour offrir un son de qualité. Ils sont capables de réduire le bruit ambiant de 25 dB. Chaque écouteur offre 4 heures d’autonomie et 20 heures dans l’étui de charge.

Ces écouteurs, comme d’autres nouveautés comme le Huawei Watch 3 (pour 369 euros avec FreeBuds 3) ou le Watch 3 Pro (pour 449 euros avec FreeBuds Pro) forment la pierre angulaire du projet de Huawei pour les prochaines années, qu’il passe par des wearables de toutes sortes et HarmonyOS, son nouveau système d’exploitation.

De cette façon, ils tentent de contourner le blocus de Google, qui n’autorise pas l’utilisation de ses applications et services sur des mobiles dotés d’EMUI comme couche de personnalisation Android.

Qualité sonore améliorée et adaptation à votre oreille

Parmi les différentes améliorations qui accompagnent cette version des FreeBuds, une est à noter comme particulièrement surprenante : elles s’adaptent à la forme de votre oreille pour améliorer leur son, ce qui reste à voir dans son impact sur la qualité finale.

Il conserve l’une des meilleures suppressions actives de bruit du marché, entièrement réglable et personnalisable dans son application pour appareils mobiles Android, qui n’est malheureusement toujours pas disponible sur iOS.

Au-delà de ça, avoir une batterie pouvant atteindre 22 heures avec des charges successives dans leur étui, plus petit et plus compact que les années précédentes. Bien sûr, tout dépend de l’utilisation de l’ANC, car plus vous l’utilisez, plus sa durée de vie est courte.

Les écouteurs sans fil Bluetooth sans fil sont à la mode, et c’est tout ce que vous devez considérer avant d’acheter un casque True Wireless.

En gros et selon les marques, les écouteurs eux-mêmes offrent 2,5 heures complètes sans passer par leur étui et avec l’annulation activée, ce qui n’est pas mal du tout.

Ils sont disponibles en trois couleurs : rouge, blanc et argent, tous au même prix.

