Les nouveaux gadgets Sony pour que vous ne voyiez plus l’écran de votre téléphone portable

« Xperia Ear » sera le premier produit de cette gamme de gadgets à être commercialisé au deuxième trimestre 2016. (Crédit : CNNExpansión)

(CNNExpansion) – Les utilisateurs sont obsédés par le fait de regarder l’écran de leur téléphone portable. Aux États-Unis seulement, les gens vérifient leurs appareils mobiles plus de 8 milliards de fois par jour au total. Sony prévoit de réduire le nombre avec quatre nouveaux appareils qui combinent intelligence artificielle et apprentissage automatique.

« Les smartphones font partie intégrante de notre vie, mais avec l’utilisation, nous nous concentrons davantage sur l’écran et cessons de voir notre environnement. Les scènes qui peuvent nous inspirer. Le monde nous manque », a déclaré Hiroki Totoki, PDG de Sony Mobile.

Les nouveaux appareils seront un casque intelligent, connu sous le nom de Xperia Ear, une caméra avec capteur de mouvement et capture appelée Xperia Eye, un projecteur de réalité augmentée, Xperia Projector, et une caméra IP avec reconnaissance faciale et assistant numérique, Xperia Agent.

Ear sera le premier appareil à arriver sur le marché au cours du deuxième trimestre de 2016.

Contrairement à un kit mains libres Bluetooth, le Xperia Ear offrira à l’utilisateur la possibilité de répondre à des appels ou à des messages à l’aide de commandes vocales. De plus, il offrira la possibilité d’écouter des informations telles que les réunions, les données de navigation, la météo, les réseaux sociaux ou les actualités.

Le casque intègre un capteur de proximité, qui permet de détecter le moment où l’utilisateur le place pour commencer à fournir des informations.

L’entreprise n’a pas divulgué de données sur le prix ou la disponibilité mondiale de l’appareil. Il n’a pas non plus confirmé si le Xperia Ear fonctionnerait avec toute la famille de téléphones Sony ou même avec d’autres appareils Android.

Au-delà des oreilles

En plus de Xperia Ear, Sony a présenté Xperia Projector, Agent et Eye comme autres options d’appareils pour éloigner les humains de leurs écrans mobiles.

Eye, par exemple, est une petite caméra que l’utilisateur peut accrocher ou placer sur ses vêtements. L’appareil photo pourra capturer, sans intervention humaine, des photographies basées sur les visages préalablement détectés et configurés par l’utilisateur.

Agent, quant à lui, est une caméra de sécurité IP intelligente qui intègre un capteur de mouvement et une détection de visage, qui lui permettent de savoir quand l’utilisateur arrive à la maison. L’équipement sera connecté à d’autres systèmes intelligents tels que l’éclairage ou le chauffage, que la personne pourra contrôler via des commandes vocales ou ce seront des activités automatiquement en fonction de la configuration.

Enfin, Projector est un projecteur de réalité augmentée qui affiche des informations sur des surfaces telles que des tables ou des murs. Bien qu’il reste un dispositif conceptuel, son objectif est de permettre à l’utilisateur de déployer des applications telles que des photos, des calendriers, un menu de contacts ou des réseaux sociaux dans des espaces ouverts de sa maison et de son bureau.

Pour l’instant, les trois équipes restent des concepts, mais il est prévu qu’elles soient publiées dans les prochaines années.

Un Xperia X

La société a également profité de la scène pour présenter trois nouveaux smartphones : Xperia X, XA et X Performance. Les mobiles conservent un design similaire aux équipes Z.

Cependant, ils intègrent désormais un corps en aluminium. En plus de meilleurs processeurs, d’un appareil photo de 23 mégapixels et d’une capacité de mémoire externe.

Les deux innovations dont Sony se vantait de l’équipement sont l’incorporation d’un capteur de mise au point hybride pour l’appareil photo afin d’éviter à tout moment les images floues, et un système de charge adoptif, qui offre jusqu’à deux jours d’utilisation constante de l’équipement.