Les nouveaux garçons d’Arsenal Albert Sambi Lokonga et Ben White disponibles alors que Chelsea accueille des stars comme N’Golo Kante

in

Alors que les clubs intensifient leurs préparatifs pour la campagne 2021/22, Arsenal et Chelsea s’affronteront lors d’une pré-saison lors d’un match dimanche – qui pourrait voir un certain nombre de débutants.

Les Gunners ont été très occupés sur le marché des transferts, signant trois joueurs jusqu’à présent, et sont toujours à la recherche de renforts après une saison décevante.

.

Les blancs prennent le maillot n°4 à Arsenal

Ben White a récemment obtenu son transfert de Brighton tandis qu’Albert Sambi Lokonga et Nuno Tavares ont rejoint plus tôt dans la fenêtre d’Anderlecht et Benfica respectivement.

Un accord pour Lautaro Martinez serait également en préparation avec le club apparemment disposé à offrir de l’argent ainsi qu’Hector Bellerin et Alexandre Lacazette.

Chelsea a quant à lui été un peu plus passif à la fenêtre. Ils n’ont pas encore signé car Thomas Tuchel cherche à continuer après leur succès en Ligue des champions la saison dernière.

Cela étant dit, un accord pour le défenseur central de Séville Jules Kounde pourrait être conclu très prochainement car les deux clubs sont en pourparlers sur la signature du défenseur français.

Avec tout cela à l’esprit, c’est ainsi que les deux équipes pourraient s’aligner avant le « amical ».

.

Lokonga honorera les Emirats pour la première fois

Bernd Leno est prêt pour ses premières minutes de la saison après sa pause après l’Euro.

Malgré l’arrivée de Tavares, Kieran Tierney devrait garder la nouvelle signature de l’équipe et avec l’avenir de Bellerin encore loin d’être clair, Callum Chambers pourrait continuer à l’arrière droit.

Le match amical arrive probablement trop tôt pour que les Blancs commencent, mais il est susceptible de faire partie de l’équipe et pourrait figurer sur le banc.

Lokonga a impressionné en entrant à la mi-temps lors de la victoire 4-1 contre Milwall et pourrait obtenir ses premières minutes devant ses nouveaux supporters.

En haut, en raison d’un manque de disponibilité, Arteta devrait aligner le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang à gauche, Emile Smith Rowe dans le rôle du numéro dix, Nicholas Pepe à droite et Lacazette en haut.

C’est ainsi qu’Arsenal pourrait s’aligner lors de son match amical de pré-saison contre son rival londonien

Les Bleus accueilleront à nouveau de nombreux joueurs suite à leurs exploits à l’Euro.

Les contingents français et allemand N’Golo Kante, Antonio Rudiger, Timo Werner et Kai Havertz ont repris l’entraînement il y a une semaine et pourraient tous être prêts pour leurs premières minutes de pré-saison.

L’homme de 73 millions de livres sterling du Bayer Leverkusen pourrait mener la ligne avec l’Américain Christian Pulisic et le Marocain Hakim Ziyech de chaque côté de lui.

Chelsea pourrait accueillir un certain nombre de joueurs de l’équipe première tels que Kante et Havertz

Il y a aussi quelques joueurs qui pourraient impressionner. Ziyech, après une première saison mitigée, espère vraiment démarrer sa deuxième année dans le football anglais.

Il a déclaré aux médias du club qu’il se sentait bien après le 2-1 contre Bournemouth.

“Je me sens bien”, a déclaré le Marocain. « Je me sens fort et j’attends avec impatience le prochain match.

Un autre joueur à surveiller est Havertz. Pendant la majeure partie de la saison dernière, il a eu du mal à s’adapter à la Premier League mais a vraiment brillé vers la fin grâce à l’aide de Tuchel.

Il a marqué le but vainqueur en finale de la Ligue des champions et a poursuivi cette forme en Euros en marquant deux fois en quatre matches.

Pour Arsenal, bien sûr, l’homme principal sur lequel se concentrer est Lokonga, arrivant pour un peu moins de 18 millions de livres sterling, il arrive avec de grandes attentes.

Avec Xhaka de retour à l’entraînement également, il sera extrêmement déterminé à impressionner Arteta ainsi que ses nouveaux supporters et à garder le capitaine suisse à l’écart.