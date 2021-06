Les nouveaux Google Pixel Buds A sont présentés, avec de meilleures basses et une traduction de 40 langues en temps réel | La technologie

Google met aujourd’hui en vente en Espagne ses nouveaux écouteurs Pixel Buds A. Techniquement, ils sont similaires au modèle précédent, mais ils ajoutent la commande vocale avec l’assistant Google et la traduction en temps réel.

Google possède une vaste expérience dans le traitement du son pour ses applications d’intelligence artificielle et ses haut-parleurs intelligents et mobiles, et tout cet apprentissage a été mis en pratique dans son nouveaux écouteurs sans fil Pixel Buds A.

Cela lui a coûté plus que prévu, mais au final intégrer l’assistant Google, pour un contrôle vocal complet. Et ils viennent aussi avec un extra spectaculaire : la traduction de plus de 40 langues en temps réel.

Pendant que le microphone écoute la personne parler, le casque vous transmet la traduction simultanée. Vous pouvez voyager à l’étranger sans aucun problème.

Bien que les caractéristiques techniques soient similaires au modèle précédent, Google assure que la basse s’est beaucoup améliorée, avec une nouvelle fonction appelée Renforcement des basses.

Il a haut-parleurs de 12 mm design adapté, qui s’adaptent parfaitement à l’oreille. Comme il l’explique dans son communiqué de presse, Google a scanné des milliers d’oreilles et conçu les Pixel Buds A-Series pour qu’ils s’adaptent en toute sécurité, mais pas de manière gênante. Les évents réduisent la pression dans l’oreille.

Ils n’ont pas d’annulation de bruit, mais ils intègrent une fonction appelée Son adaptatif, qui augmente et diminue automatiquement le volume en fonction du bruit ambiant. Quelque chose de très utile lorsque vous passez de la tranquillité de votre maison à un espace bruyant comme la rue, ou lorsque vous allez courir et passer devant un chantier de construction.

Pour que les appels sonnent aussi clairement que possible, les Pixel Buds A-Series utilisent microphones avec technologie de formation de faisceau qui se concentrent uniquement sur la voix, évitant de capter les bruits ambiants.

Sur le plan de la batterie, ces écouteurs offrent jusqu’à cinq heures d’écoute sur une seule charge, ou jusqu’à 24 heures si la charge complète de l’étui est utilisée. De plus, grâce à la charge rapide vous n’avez besoin que de 15 minutes de charge dans l’étui pour jusqu’à trois heures d’écoute.

Ils sont résistant à la sueur et à l’eau, ils peuvent donc être utilisés pour le sport, ou quand il pleut.

Le realme Buds Air 2 est l’un des écouteurs les moins chers avec suppression active du bruit. Ils disposent d’une batterie qui dure jusqu’à 25 heures et d’une puce R2 qui garantit une latence minimale tout en conservant une bonne qualité sonore avec ses drivers de 10 millimètres.

La grande nouveauté de Pixel Buds série A c’est que ils ont intégré l’assistant Google. Vous n’avez qu’à dire “Hey Google” pour demander des choses comme la météo, obtenir une réponse, changer le volume ou lui demander de lire vos notifications.

Mais la fonction étoile est celle mentionnée traduction en temps réel de plus de 40 langues directement à votre oreille, bien que vous deviez également utiliser un mobile avec Android 6.0+. Dites simplement “Ok Google, aide-moi à parler français” pour démarrer une conversation dans cette langue.

Les nouveaux écouteurs Google Pixel Buds A peut déjà être réservé dans la boutique Google au prix de 99 euros, bien que vous deviez vous inscrire sur une liste d’attente.