Les nouveaux GPU Arc d’Intel donneront à NVIDIA et AMD une course pour leur argent

Intel a annoncé lundi la toute nouvelle marque graphique Intel Arc, une décision qui indique qu’Intel parie gros sur les jeux informatiques. Pour l’instant, Arc n’est littéralement qu’un nom de marque. Mais Intel promet également que le GPU discret Intel Arc de première génération offrira des performances de jeu fantastiques sur les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau. Intel souhaite également fournir plusieurs générations de GPU discrets destinés à détourner les joueurs d’AMD et de NVIDIA. Cependant, les joueurs à la recherche d’alternatives GPU d’Intel devront attendre le premier produit Arc. Alchemist sortira au premier trimestre 2022 dans plusieurs appareils pris en charge non spécifiés.

Meilleure offre du jour Une remise folle de 70 $ réduit les AirPods 2 avec chargement sans fil au meilleur prix d’Amazon de 2021! Prix : Était 199 $, maintenant 128,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Intel a fait valoir un point valable plus tôt cette année dans sa critique infondée des puces personnalisées de la série M d’Apple. Les Mac ne sont pas parfaits pour les jeux. Mais ce n’est pas à cause de la puce M1 produite par Apple. Les Mac à processeur Intel ne sont pas non plus parfaits pour les joueurs.

L’annonce du GPU Intel Arc montre qu’Intel a de grands projets pour les jeux qui vont au-delà des acheteurs de MacBook. La société explique à quel point le marché du jeu est énorme dans les documents marketing qu’elle a publiés lundi. Intel parle du milliard d’heures de contenu de jeu publié en ligne l’année dernière. Il mentionne également les trois millions d’années de contenu de jeu que les joueurs ont regardé en ligne en 2020. Le message est clair : Intel est prêt à parier gros sur les jeux.

Le premier GPU d’Intel Arc s’appelle Alchemist

“Aujourd’hui marque un moment clé dans le parcours graphique que nous avons commencé il y a quelques années à peine”, a déclaré Roger Chandler d’Intel dans un communiqué. « Le lancement de la marque Intel Arc et la révélation des futures générations de matériel signifient l’engagement profond et continu d’Intel envers les joueurs et les créateurs du monde entier. Nous avons des équipes qui font un travail incroyable pour garantir que nous offrons des expériences de première classe et sans friction lorsque ces produits seront disponibles au début de l’année prochaine.

Le GPU Intel Arc comprendra du matériel, des logiciels et des services, couvrant plusieurs générations. The Alchemist est le nom de code des GPU Intel Arc de première génération qui devraient être lancés au premier trimestre 2021. Des versions de GPU du même nom suivront : Battlemage, Celestial et Druid.

Vous connaissez peut-être Alchemist sous le nom de DG2, ce qui n’est pas un nom accrocheur. Intel explique que la technologie Intel Arc est basée sur la microarchitecture Xe HPG. En outre, il offrira une prise en charge complète de DirectX 12 Ultimate.

Alchemist et ses successeurs Intel Arc prendront en charge le traçage de rayons basé sur le matériel et le super échantillonnage basé sur l’intelligence artificielle.

Le lancer de rayons fait parler de lui depuis des années, vous vous attendez donc à ce qu’Intel le fasse. Mais la fonction de super échantillonnage de l’IA est également une mise à niveau notable. Il permettra aux ordinateurs portables et de bureau de mettre à niveau les jeux à partir d’une résolution inférieure, rivalisant avec des technologies similaires de Nvidia (DLSS) et AMD (FSR).

Tout cela n’est que théorie jusqu’à présent, car nous n’avons pas encore appris quels appareils seront livrés avec les GPU Intel Arc à bord. Pendant que vous attendez, regardez la vidéo suivante qui montre divers jeux s’exécutant sur des GPU Intel Arc de pré-production :

Voici un aperçu des graphiques Intel Arc de pré-production en action. https://t.co/VOMsMN6r2y #IntelArc pic.twitter.com/b9fOsXdRCq – Intel Graphics (@IntelGraphics) 16 août 2021

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une rare réduction de 20 % – ne manquez pas cette occasion ! Prix : 50 $, maintenant 39,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission