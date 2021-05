Les nouveaux iMac colorés incluent une paire d’autocollants Apple assortis

La nouvelle gamme d’iMac 24 pouces avec puces M1 commence à arriver aux clients ce vendredi, et les critiques viennent de tomber. Apple a tout mis en couleur avec cette génération, avec le nouvel iMac disponible en sept finitions vibrantes et l’ordinateur est livré avec des accessoires à code couleur, un câble d’alimentation, un fond d’écran par défaut,… et, oui, même des autocollants Apple assortis.

Comme illustré par Brian Tong, le nouveau boîtier M1 iMac comprend deux autocollants Apple. Les autocollants sont colorés en deux nuances, correspondant aux tons saturés et plus tamisés de l’iMac lui-même.

Le nouveau design de l’iMac présente un aspect bicolore avec la couleur plus vibrante utilisée sur les côtés et à l’arrière de l’unité. L’autre ton est utilisé pour l’avant de l’iMac. La teinte plus claire est utilisée ici pour ne pas distraire du contenu de l’affichage.

Pour ajouter au plaisir, les autocollants Apple reflètent également ces couleurs.

L’inclusion d’un autocollant Apple blanc dans les produits Apple est une tradition de longue date pour l’entreprise. Cependant, ce n’est pas la première fois que les autocollants correspondent aux couleurs. Par exemple, l’iMac Pro serait livré avec des autocollants gris foncé pour refléter sa finition professionnelle gris sidéral.

Les accessoires de correspondance des couleurs tels que le nouveau Magic Trackpad et le Magic Keyboard ne sont actuellement disponibles qu’à l’achat d’un nouvel iMac. Bien qu’Apple ne l’ait pas confirmé, nous nous attendons à ce que ces accessoires soient également vendus séparément.

