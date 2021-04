Les nouveaux iMac M1 sont livrés avec un câble USB-C vers Lightning tressé de couleur assortie

Apple a dévoilé un nouvel iMac M1 entièrement repensé plus tôt dans la journée lors de son événement spécial Spring Loaded. Le nouvel iMac comprend également de nouveaux accessoires Magic Keyboard, Magic Mouse et Magic Trackpad, ainsi qu’un câble USB-C tressé vers Lightning pour le chargement.

Comme vous vous en souvenez peut-être, des rumeurs avaient suggéré que l’iPhone 12 inclurait un nouveau câble tressé USB-C vers Lightning, mais cela n’a finalement pas abouti. Avec l’iPhone 12, Apple a inclus le même câble USB-C vers Lightning que toujours.

Quelques mois plus tard, le câble tressé USB-C vers Lightning s’est concrétisé pour l’iMac 24 pouces. Apple dit que dans la nouvelle boîte iMac, vous obtiendrez un Magic Keyboard, un cordon d’alimentation et un adaptateur secteur pour l’iMac, une Magic Mouse (ou Magic Trackpad) et un câble USB-C tressé vers Lightning.

Le câble USB-C vers Lightning est également de couleur assortie à l’iMac que vous commandez. Par exemple, si vous commandez l’iMac bleu, votre câble USB-C vers Lightning sera bleu.

L’un des changements les plus intéressants avec l’iMac est également son cordon d’alimentation magnétique et son adaptateur secteur. Pour la première fois, le nouvel iMac dispose d’une brique d’alimentation externe similaire à celle du MacBook Air et du MacBook Pro. C’est également sur ce bloc d’alimentation qu’Apple met la connexion Ethernet.

