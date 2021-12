Les nouveaux iPhones n’auront pas besoin de carte SIM physique, selon le leaker

Après que deux rapports distincts aient indiqué qu’Apple travaille sur des modèles d’iPhone qui ne nécessiteront pas de carte SIM physique, une fuite offre un aperçu plus détaillé de la question. Le leaker a fait des déclarations similaires beaucoup plus tôt cette année, bien avant le lancement de l’iPhone 13. On ne sait toujours pas quand Apple sortira un iPhone sans plateau de carte SIM physique. Les rapports précédents citaient l’iPhone 14 et l’iPhone 15 comme des versions potentielles qui ne comporteront pas de fente pour carte SIM. En outre, l’un de ces rapports indique qu’Apple et ses partenaires opérateurs pourraient vendre des options pour iPhone 13 que les acheteurs peuvent activer via une eSIM numérique. Ils auront un emplacement pour carte SIM, mais ils ne seront pas expédiés aux acheteurs avec des nano-SIM dans la boîte.

Pourquoi retirer l’emplacement pour carte SIM de l’iPhone est logique

Nous avons expliqué l’autre jour pourquoi le retrait de la fente pour carte SIM physique de l’iPhone est inévitable. Apple cherche à éliminer tous les ports et boutons de l’iPhone. Cette conception «parfaite» de l’iPhone permettrait à Apple d’offrir aux acheteurs un appareil étanche, pas seulement résistant à l’eau. Sans point d’entrée à l’intérieur d’un boîtier parfaitement scellé, l’iPhone survivrait encore mieux aux accidents impliquant des liquides qu’il ne le fait déjà. Le port Lightning, la fente pour carte SIM et les boutons sont de tels points d’entrée.

Le retrait du plateau de la carte SIM a un avantage supplémentaire. Apple peut recycler cet espace interne pour de nouvelles conceptions de cartes logiques. Apple peut alors économiser plus d’espace interne pour augmenter la capacité de la batterie.

Un rapport du Brésil indiquait il y a quelques jours que l’iPhone 15 perdrait l’emplacement SIM. Par ailleurs, MacRumors a appris qu’Apple avait demandé à ses partenaires opérateurs de commencer à vendre des téléphones eSIM uniquement d’ici septembre 2022. Les opérateurs mobiles devraient commencer à vendre des iPhones sans cartes nano-SIM dans la boîte dès le deuxième trimestre de 2022. Ces iPhones uniquement eSIM seraient toujours disposent d’emplacements pour cartes SIM physiques. Apple n’est pas sur le point de changer le design de l’iPhone 13 à mi-chemin du cycle.

La nouvelle rumeur

Un leaker qui s’appelle @DylanDKT a déclaré sur Twitter qu’il était « d’accord avec les récentes rumeurs concernant le retrait du plateau de la carte SIM physique ».

Je suis d’accord avec les récentes rumeurs concernant le retrait du plateau de la carte SIM physique. En février, j’avais partagé les informations suivantes ci-dessous : https://t.co/zOyeJr0V1d – Dylan (@dylandkt) 27 décembre 2021

Il a lié l’un de ses tweets datant de février, où il a déclaré avoir pu confirmer auprès de sources qu’Apple souhaitait retirer le plateau de la carte SIM de l’iPhone « le plus tôt possible ». Il a également dit que cela n’arriverait pas cette année – et ce n’est pas le cas. Mais Apple testait déjà un modèle d’iPhone non divulgué avec uniquement la technologie eSIM.

Apple a introduit la prise en charge de l’eSIM en 2018 avec la série iPhone XS/XR. Depuis lors, chaque iPhone, même l’iPhone SE (2e génération), prend en charge les cartes eSIM. De plus, l’iPhone 13 a discrètement introduit la fonctionnalité dont Apple aurait besoin dans un modèle d’iPhone sans SIM physique. Les modèles d’iPhone 13 prennent en charge les cartes eSIM doubles, ce qui n’est pas disponible sur les autres iPhones double SIM.

En d’autres termes, Apple dispose de toute la technologie nécessaire pour lancer un téléphone qui n’a pas de plateau de carte SIM physique mais qui peut prendre en charge deux cartes eSIM.