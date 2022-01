Les nouveaux joueurs de Destiny 2 sont lancés dans des matchs terribles de Dares of Eternity

Une histoire drôle autour de la sortie récemment Ose l’éternité activité dans Destin 2 est apparu récemment. D’abord rapporté par Forbes, il semble que les nouveaux joueurs qui se lancent dans Destiny 2 pour la première fois soient plongés dans le mode dès qu’ils commencent à jouer, alors qu’ils sont horriblement sous-équipés et complètement ignorants de ce qui se passe.

Voici comment tout cela fonctionne. Dès que Dares of Eternity est sorti en même temps que la mise à jour du 30e anniversaire de Bungie, les joueurs ont immédiatement fait la queue pour une session Dares of Eternity par Xur. Peu importe ce que vous faisiez ou combien vous aviez joué à Destiny 2, le nouveau contenu vous a été présenté de force.

Bien que nous ne puissions que supposer que cela a été fait, toute confusion sur la façon d’accéder audit contenu et le butin sur lequel les joueurs voulaient mettre la main crasseuse a été éliminée, cela a créé une situation malheureuse pour ceux qui démarrent naïvement le jeu pour la première fois. temps. Vous voyez, le Dares of Eternity a un niveau de puissance minimum de 1150, tandis que les nouveaux joueurs sont assis à un maigre 1100.

Comme vous pouvez vous y attendre, cela signifie que les ennemis que les joueurs sont obligés d’affronter sont vicieusement corsés dès qu’ils entrent dans l’activité. Bien que vous puissiez simplement sortir de Dares of Eternity en retournant en orbite, cela ne semble pas exactement être l’expérience initiale engageante à laquelle les nouveaux joueurs s’attendraient. De plus, trouver comment faire cela peut prendre un certain temps pour les joueurs qui viennent juste de se lancer dans le jeu, donc ce n’est pas exactement une solution de contournement parfaite.

Comme le souligne l’écrivain Forbes Paul Tassi, cela affecte également les joueurs de longue date qui reviennent à Destiny 2 après ne pas l’avoir touché pendant un certain temps, car leur équipement serait également autour de la barre des 1100. Pas un super cadeau de bienvenue, non ?

Dans un jeu qui est déjà critiqué pour avoir une expérience difficile pour les nouveaux joueurs, en grande partie à cause du stockage de la majorité du contenu original de Destiny 2, y compris la campagne originale de Red War, ce n’est certainement pas ce que vous espérez voir . De plus, avec l’extension Witch Queen à l’horizon, espérons que ceux qui cherchent à se préparer avant son lancement n’ont pas été dissuadés de jouer.

Il y a quelques bonnes nouvelles. Selon un fil Reddit détaillant le problème, l’équipe est au courant de ce bogue. Nous ne pouvons qu’espérer que cela signifie qu’il sera résolu rapidement, avant que de nombreux autres tuteurs potentiels ne soient confrontés à ce début difficile.

