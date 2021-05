Les nouveaux labels environnementaux de la DGT arrivent: faut-il changer le vôtre et payer à nouveau? | Moteur

Si nous avons vu quelque chose avec les labels environnementaux de la DGT, c’est qu’ils génèrent encore de nombreux doutes. Savez-vous si vous devez changer celui de votre voiture?

Les nouveaux labels environnementaux DGT ont soulevé de nombreuses questions de la part des conducteurs au cours de la dernière année. Une fois la partie la plus difficile de la pandémie passée, les citoyens se sont à nouveau inquiétés de ce processus et ont cherché en ligne des informations pour savoir s’ils devaient le changer, ainsi que les sanctions possibles.

En plus de la confusion, il y a un certain controverse quant à savoir si ces étiquettes sont adéquates pour les prochaines années ou si elles ne sont utiles qu’à court terme en attendant la grande avancée des voitures électriques et autres versions qui pourraient ne pas être reflétées par la réglementation en vigueur avec tous les détails qu’elles devraient.

Tout cela s’ajoute à la circonstance que la DGT modifiera à nouveau l’étiquetage dans un proche avenir. Mais que se passe-t-il aujourd’hui? Devez-vous renouveler votre label?

Ces nouvelles étiquettes Ils commenceront à être vus à partir du 1er juillet 2021selon Ideal rapporté, et de nombreuses questions ont été soulevées à ce sujet. Cependant, certaines conclusions peuvent être tirées des phrases de Pere Navarro, directeur de la DGT.

Les les microhybrides commenceront à avoir leur propre étiquetage, comme c’est le cas avec les motos les plus modernes et les plus propres. Mais qu’arrivera-t-il aux véhicules légèrement hybrides? À la DGT, ils comprennent la situation actuelle et affirment que “Nous ne pouvons pas vous dire que ce qui a été acheté n’en vaut plus la peine et je vais le changer“.

Tout ce que vous devez savoir pour acheter le meilleur thermostat intelligent et contrôler la température de votre maison depuis votre mobile ou avec des assistants comme Alexa.

Sûrement Cette phrase sera utilisée pour tous les véhicules qui ont mis la nouvelle étiquette ces derniers temps. Bien qu’il soit quelque peu déroutant pour autant de changements, il ne sera pas nécessaire de renouveler ou de payer dans les mois ou les années à venir. Mais il faut aussi préciser que la DGT ne fait pas preuve d’une trop bonne communication sur un sujet qui inquiète de nombreux conducteurs.