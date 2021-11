Les nouveaux libéraux sont en fait illibéraux : Ingraham

L’animatrice de « The Ingraham Angle » Laura Ingraham a exposé les retournements idéologiques cruciaux à gauche dans son monologue d’ouverture mardi soir.

« Les libéraux croyaient à plus – pas moins – de discours, et ils étaient des défenseurs du premier amendement et des droits des accusés », a-t-elle déclaré. « Ils se méfiaient des procureurs trop zélés. Ils se méfiaient des élites qui prétendaient se soucier des opprimés. Ils croyaient en une société daltonienne. »

« Mais maintenant, ils ont basculé sur tant de fronts », a-t-elle poursuivi. « Les nouveaux libéraux sont en fait illibéraux. Ils perdent tout sens de la logique en ce qui concerne la politique. Ils font partie des personnes les plus fermées et les plus intolérantes que vous rencontrerez jamais. Ils désinvitent les parents conservateurs des mariages et des bar-mitsva. voté pour [former President Donald] Trump, ils t’ont exclu de la liste des fêtes il y a longtemps. »

« Cette décadence intellectuelle ne s’est pas produite du jour au lendemain », a-t-elle expliqué. « Cela s’est produit sur des décennies, les libéraux subvertissant les institutions qui nourrissaient traditionnellement à la fois des compétences de pensée critique et un amour du pays, les transformant tous en une sorte de média de propagande bon marché. »

Au lieu d’enseigner « les grandes œuvres de la civilisation occidentale », les gauchistes pensent que l’histoire des États-Unis « devrait à jamais être définie par deux choses : l’esclavage et l’oppression ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« L’Amérique prospère lorsque nous récompensons ceux de toutes les couleurs et de tous les horizons qui travaillent dur, capables et indépendants au lieu de ceux qui passent leurs heures éveillées à attendre que le monde vienne à eux… et à se plaindre de l’injustice… de la vie », a-t-elle déclaré. . « Nous avons également besoin de fonctionnaires dévoués qui comprennent que s’ils refusent de protéger la sécurité du public, le public devra se protéger. Il est temps d’exiger mieux de nous-mêmes et de ceux que nous élisons.