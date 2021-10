Les nouveaux logos USB-C vous aideront à soulager votre cauchemar de choisir le bon câble

L’USB Implementers Forum, qui est responsable de la norme USB, a annoncé de nouveaux logos de puissance nominale qui apparaîtront sur les câbles USB-C ainsi que sur leurs emballages et leurs fiches produits. L’objectif est de permettre aux consommateurs de choisir plus facilement le bon chargeur ou le bon câble à acheter.

Les consommateurs trouveront plus facile de vérifier si un câble ou un chargeur certifié peut prendre en charge 60 W ou la nouvelle norme de charge 240 W, qui est principalement destinée à alimenter les meilleurs ordinateurs portables. Ceci est conforme à la spécification USB Power Delivery (USB PD) 3.1 qui a été publiée plus tôt cette année.

Au total, il y a sept nouveaux logos pour les spécifications de charge et de données. Jeff Ravencraft, président et directeur de l’exploitation d’USB-IF, a déclaré :

Avec les nouvelles capacités de puissance plus élevées permises par la spécification USB PD 3.1, qui déverrouille jusqu’à 240 W via un câble et un connecteur USB Type-C, USB-IF a vu une opportunité de renforcer et de simplifier davantage son programme de logo certifié pour l’utilisateur final.

Avec nos logos mis à jour, les consommateurs peuvent facilement identifier les performances USB4 et les capacités d’alimentation USB des câbles USB-C certifiés, qui prennent en charge un écosystème en constante expansion d’électronique grand public, des ordinateurs portables et smartphones aux écrans et chargeurs.