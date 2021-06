Les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces retarderaient leur date de sortie, mais pas leur annonce | La technologie

Il semble que vous devrez attendre un peu plus longtemps si vous souhaitez acheter les nouveaux MacBook Pro redessinés.

L’un des lancements chantés pour ce 2021 était la refonte du MacBook Pro dans les modèles 14 et 16 pouces, mais maintenant plusieurs informations semblent prédire que cet appareil, bien qu’il puisse être annoncé sous peu, ne serait pas disponible au public. jusqu’à quelques mois plus tard.

En général, lorsque nous parlons d’appareils commerciaux tels que les ordinateurs portables ou les téléphones portables, ils ont tendance à être mis en vente quelques jours après leur annonce officielle, ce qui n’a pas pu se produire avec les Macbook Pro redessinés qu’Apple s’apprête à lancer cette année. .

Comme le rapporte Digitimes, la production en série de ces MacBook Pro ne se produirait pas avant la fin de cette année et début 2022, ce qui pourrait signifier que ces appareils ne pourront pas être achetés régulièrement avant l’année prochaine.

D’une part, le plus petit MacBook Pro 14 pouces entrerait en production au quatrième trimestre de cette année, tandis que le modèle 16 pouces susmentionné entrerait en production de masse au premier trimestre 2022. Bien que ces appareils puissent être lancés plus tard le marché par rapport à ce qui était prévu auparavant, Apple aurait décidé de les annoncer au second semestre de cette année.

Dans le rapport Digitimes susmentionné, ils commentent qu'”Apple prévoit d’annoncer deux produits MacBook Pro à rétroéclairage mini-LED, un 14 pouces et un 16 pouces au second semestre 2021″.

“À en juger par la fourniture de composants de rétroéclairage mini LED, la production en volume du MacBook Pro 14 pouces devrait débuter au quatrième trimestre 2021 tandis que le modèle 16 pouces débutera au premier trimestre 2022”, commentent-elles vos sources.

Cette situation n’est pas sans rappeler le lancement de l’iPad Pro M1 qui avait été annoncé en avril, mais qui n’a commencé à être livré aux clients que dans la seconde quinzaine de mai, et l’offre est encore très rare.

Apple tiendra sa conférence mondiale des développeurs le 7 juin, et il y a de nombreux doutes que ces appareils pourront s’intégrer dans l’événement de dévoilement.