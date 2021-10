Les nouveaux MacBook Pro commencent maintenant à être expédiés aux clients avant la sortie de mardi

Samedi 23 octobre 2021 11h13 PDT par Sami Fathi

Avant une sortie mardi, les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces commencent maintenant à être expédiés aux clients qui ont eu la chance d’obtenir une date de livraison anticipée, car la disponibilité des nouveaux Mac continue apparemment d’être faible.



Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces ont inauguré une refonte complète du produit, la première depuis sa refonte controversée en 2016. Avec la refonte de 2021, Apple a réintroduit des ports sur le MacBook Pro, tels que HDMI et une carte SD. fente, et ramené MagSafe. Les nouveaux MacBook Pro sont également alimentés par les puces M1 Pro ou ‌M1‌ Max, les premières puces de silicium Apple conçues pour les machines professionnelles.

Alors que les nouveaux MacBook Pro commencent maintenant à être expédiés aux clients avant un lancement mardi, ceux qui n’ont pas encore passé leurs commandes ou peut-être l’ont fait un peu après la mise en ligne des précommandes devraient se préparer à faire face à une longue attente. Pour les utilisateurs actuels de Mac qui n’auront pas de nouveau Mac cette semaine, il y a encore quelque chose à attendre avec le lancement de macOS Monterey le lundi 25 octobre.

Apple a ouvert les précommandes pour les MacBook Pro entièrement repensés à la suite de son événement « Unleashed » la semaine dernière. Quelques minutes après la mise en ligne des précommandes, les dates de livraison glissaient déjà de plusieurs semaines et dans certains cas de plus d’un mois. Le modèle 14 pouces, au moment de la rédaction, affiche au moins 3-4 semaines pour la livraison, avec tous Modèles 16 pouces affichant 4 à 5 semaines. Les estimations de la date de livraison exacte varieront en fonction de l’emplacement, de la configuration, etc.

Des semaines avant la saison des vacances, une heure de grande écoute pour Apple, un certain nombre de produits de la société continuent de faire face à de longues dates de livraison. Les modèles des derniers iPhone 13 et iPhone 13 Pro, et même l’Apple Watch Series 7 affichent des semaines de livraison, ce qui pourrait avoir un impact sur les plans d’achat des clients pour les fêtes.

Histoires liées

Les nouvelles commandes de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sont désormais prêtes à être expédiées

Jeudi 21 octobre 2021 à 7 h 34 HAP par Sami Fathi

Les expéditions des nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sont désormais « en préparation pour l’expédition » pour certains clients avant la date prévue de la première livraison chez les clients la semaine prochaine. Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sont devenus disponibles en pré-commande plus tôt cette semaine et il est rapidement devenu évident que la demande pour les nouveaux ordinateurs portables est élevée. Peu de temps après l’ouverture des précommandes, les dates d’expéditions estimées…

Tout ce qui a été annoncé lors de l’événement Apple en seulement 7 minutes

Apple a organisé aujourd’hui son deuxième événement d’automne, axé sur le MacBook Pro et les AirPod. Apple a présenté de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces avec une refonte totale de la conception avec MagSafe, aucune barre tactile, un port HDMI et un emplacement pour carte SD, ainsi qu’un mini écran LED doté d’une encoche. Apple a également lancé de nouvelles puces M1 Pro et M1 Max super puissantes, qui rejoignent la puce M1 existante. Abonnez-vous au…

Les dates de livraison des modèles de MacBook Pro glissant entre novembre et décembre

Les dates de livraison de diverses configurations de MacBook Pro ont commencé à glisser, certains modèles de MacBook Pro 16 pouces affichant désormais des dates de livraison allant du 2 novembre au 16 novembre, contre la date de livraison initiale du 26 octobre. Pour les machines de stock, le MacBook Pro 16 pouces d’entrée de gamme à 2 499 $ avec puce M1 Pro et le MacBook Pro 16 pouces haut de gamme avec puce M1 Max sont désormais répertoriés du 2 novembre au…

N’achetez pas un MacBook Pro maintenant

Les nouveaux modèles de MacBook Pro devraient être annoncés lundi lors de l’événement « Unleashed » d’Apple, apportant certaines des plus grandes améliorations à la gamme de produits à ce jour, y compris des changements surprenants, de sorte que tout acheteur potentiel de MacBook Pro devrait attendre que les nouveaux appareils arrivent. dehors. Selon notre ventilation complète des fonctionnalités agrégées à partir de notre couverture à partir d’un large éventail de sources, y compris…

Les premières photos et vidéos réelles des nouveaux modèles de MacBook Pro commencent à faire surface

Apple a dévoilé de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces plus tôt cette semaine, et les premières photos réelles des ordinateurs portables ont fait surface. Le créateur de YouTube, Luke Miani, a tweeté la photo ci-dessus du MacBook Pro 14 pouces à côté du MacBook Pro 13 pouces de la génération précédente, offrant un aperçu du monde réel sur l’encoche en haut de l’écran, un clavier entièrement noir et Suite. Comme l’a noté…

Le nouveau MacBook Pro 16 pouces est plus épais et plus lourd que la génération précédente

Apple a annoncé aujourd’hui des modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces entièrement repensés qui, dans le cas du modèle 16 pouces, sont sans surprise plus épais et plus lourds que la génération précédente. Apple a annoncé un nouveau modèle 14 pouces qui remplace les MacBook Pro 13 pouces Intel haut de gamme. Compte tenu de l’écran plus grand, il n’est pas juste de comparer les deux modèles. Ce qui est juste, cependant, c’est de jeter un coup d’œil à …

Apple dévoile un MacBook Pro repensé avec encoche, des ports ajoutés, un écran Mini-LED ProMotion, une puce M1 Pro ou M1 Max, et plus encore

Apple a annoncé aujourd’hui sa refonte majeure tant attendue pour le MacBook Pro, avec des configurations avec les puces M1 Pro et M1 Max, un écran mini-LED avec ProMotion, un port HDMI et un lecteur de carte SDXC, chargeant avec MagSafe 3, une encoche abritant un webcam 1080p, et plus. Le MacBook Pro présente un nouveau design et est disponible avec des tailles d’écran de 14,2 pouces et 16,2 pouces. Le modèle 14,2 pouces est…

Voici tous les ports des nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces

Alors que tous les modèles de MacBook Pro sortis au cours des cinq dernières années ne comportaient que deux à quatre ports Thunderbolt et une prise casque 3,5 mm, cela a changé cette semaine avec l’introduction des modèles redessinés de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Après des années de plaintes concernant un manque de ports, les deux tailles du nouveau MacBook Pro comportent plusieurs ports qu’Apple avait supprimés en 2016, dont un HDMI …