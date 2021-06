Les nouveaux MacBook Pro et Mac Mini avec puce M1 améliorée seront lancés cet automne, selon une fuite | La technologie

Apple organiserait un événement à l’automne pour dévoiler sa nouvelle gamme de MacBook Pro, ainsi que la surprise d’un Mac mini mis à jour.

Les informations qui assurent que nous aurons une nouvelle gamme de MacBook Pro 14 et 16 pouces à lancer ou tout au long de cette année ne sont pas nouvelles, mais jusqu’à présent les dates n’avaient pas coïncidé à cet égard, certains les plaçant pour cet été et d’autres pour l’automne.

Le lancement du nouveau MacBook Pro avec puce M1X, une version améliorée de l’actuel, cela pourrait enfin arriver au cours du dernier trimestre de l’année, juste aux portes de la campagne de Noël et dans laquelle Apple veut avoir un grand rôle. Avec ces nouveaux Macbooks pourrait être ajouté un Mac mini, également avec une puce M1 améliorée.

Cette nouvelle information, via 9to5mac, provient du filtre Dylandkt que vous avez déjà correctement prédit les détails précédents sur les produits inédits d’Apple qui se sont finalement réalisés. Selon le leaker, ceux de Cupertino présenteraient nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces fin octobre ou début novembre, avec un tout nouveau look, des bordures réduites et des connexions étendues, ainsi qu’un processeur amélioré.

Les Macbook Pro 14 et 16 arrivent définitivement au quatrième trimestre de 2021. Fin octobre ou début novembre. – Dylan (@dylandkt) 17 juin 2021

Cette supposée puce M1X, qui améliorerait l’actuelle, prétend qu’il s’agirait d’une extension du M1 qui contiendrait plus de cœurs CPU, plus de cœurs GPU, la prise en charge de plusieurs moniteurs externes et une consommation d’énergie plus élevée.

iMac Pro ne sortira probablement pas lors de cet événement, mais vous pouvez certainement vous attendre au Mac mini aux côtés des nouveaux Macbook Pro 14 et 16, qui contiendront tous le M1X. – Dylan (@dylandkt) 17 juin 2021

En plus des nouveaux MacBook Pro, Nous aurons également un nouveau Mac mini qui embarquerait également cette supposée puce M1X. Tous ces nouveaux modèles, qui seraient vraisemblablement présentés par ceux de Cupertino au dernier trimestre de l’année, remplaceraient les versions plus chères de ces machines actuellement en vente.

Il serait tout à fait logique qu’Apple cherche à présenter ce type d’appareil avant la fin de l’année, afin de ne pas rater le moment de la campagne de Noël, où de nombreuses unités grattent toujours les ventes, chose essentielle pour clôturer l’exercice avec prestations fin mars.