Les nouveaux MacBook Pro M1 Pro et M1 Max prennent en charge jusqu’à quatre écrans externes

Apple a annoncé lors de son événement « Unleashed » le nouveau MacBook Pro alimenté par les puces M1 Pro et M1 Max. Avec eux, la société a pu augmenter le nombre d’écrans externes pris en charge par le nouveau MacBook Pro.

Si le nouvel écran Liquid Retina XDR avec jusqu’à 1000 nits en continu, une luminosité maximale de 1600 nits, 1 milliard de couleurs et un rapport de contraste de 1 000 000:1 ne vous suffit pas dans le MacBook Pro 14 ou 16 pouces ; il y a de bonnes nouvelles puisque ces nouveaux ordinateurs portables prennent en charge jusqu’à quatre écrans externes.

Selon Apple, le nouveau MacBook Pro propose « une prise en charge simultanée d’une résolution native complète sur l’écran intégré à 1 milliard de couleurs » et :

Jusqu’à deux écrans externes avec une résolution jusqu’à 6K à 60 Hz à plus d’un milliard de couleurs (M1 Pro) ; Jusqu’à trois écrans externes avec une résolution jusqu’à 6K et un écran externe avec une résolution jusqu’à 4K à 60 Hz à plus d’un milliard de couleurs (M1 Max).

Avec cela, les utilisateurs peuvent ajouter jusqu’à trois Pro Display XDR et un téléviseur 4K fonctionnant tous en même temps. Ce n’est qu’une des nombreuses choses dont Apple a profité lors de cet événement.

Le design du MacBook Pro a également été entièrement repensé, avec désormais des lunettes plus fines, mais avec une encoche abritant la webcam. L’écran mini-LED a plus de pixels, prend en charge un contraste plus élevé et 1600 nits de luminosité maximale, et fonctionne également à 120 Hz avec la technologie ProMotion. Le MacBook Pro dispose désormais également d’un port HDMI, d’un lecteur de carte SD et de MagSafe pour le chargement magnétique.

Il y a un total de trois ports Thunderbolt 4 disponibles, et même la prise casque a été mise à niveau. MagSafe revient avec un débit de puissance plus élevé, mais vous pouvez toujours charger via les ports Thunderbolt si vous le souhaitez.

