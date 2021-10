Les nouveaux MacBook Pro ont un Wi-Fi 802.11ac légèrement plus lent que les modèles Intel, mais vous ne le remarquerez probablement jamais

Alors qu’Apple met à jour ses pages de support pour donner plus d’informations sur le nouveau MacBook Pro avec les puces M1 Pro et M1 Max, nous sommes en mesure de mieux comprendre ce que ces nouveaux ordinateurs comportent ou non.

Comme l’a remarqué le graphiste Anton Bulzomi, le nouveau MacBook Pro a des spécifications 802.11ac (Wi-Fi 5) plus lentes que les modèles 2017-2019 basés sur Intel.

Comme vous pouvez le voir sur cette page d’assistance ici, les MacBook Pro 2021 16 pouces et 14 pouces, ainsi que le MacBook Pro 2020 M1, partagent les mêmes normes 802.11 ax@5 GHz avec un débit de données PHY maximum de 1200 Mbps.

Les modèles de MacBook Pro de 2017-2019, qui sont tous basés sur Intel, sont dotés de la norme 802.11 ac@5 GHz, qui apporte un débit de données PHY maximal jusqu’à 1300 Mbps.

La grande différence réside ici dans les flux spatiaux maximum, dans lesquels le nouveau MacBook Pro n’a que 2/MIMO tandis que les plus anciens en ont trois.

Vous pouvez spéculer sur beaucoup de choses à ce sujet, notamment sur le fait que les puces M1 ne sont peut-être pas conçues pour plus de 2 flux spatiaux, car aucun appareil iOS n’en prend en charge plus de 2. Non seulement cela, mais le fait d’avoir moins de flux spatiaux aide également à économiser la batterie. De plus, 802.11ax/Wi-Fi 6 n’est disponible que dans les modèles Apple Silicon, ce n’est donc pas tout à fait une comparaison pomme à pomme.

Gauche : spécifications Mac 2021 / À droite : spécifications Mac Intel 2017-2019

Même si, vous ne devriez pas vous soucier de cette « limitation » Wi-Fi. Bulzomi a déclaré qu’il avait pu effectuer quelques tests et qu’il n’avait remarqué qu’une légère différence de vitesse entre les nouveaux Mac et ceux de 2017-2019 basés sur Intel.

Les vitesses Wi-Fi sont très subjectives car elles dépendent grandement de votre environnement Wi-Fi et RF actuel avec des facteurs tels que les types de points d’accès utilisés, le nombre d’appareils sur le réseau, la distance qui vous sépare du point d’accès et la Environnement RF.

Les MacBook Pro 2021 peuvent avoir des performances légèrement plus lentes sur le Wi-Fi lorsqu’ils sont sur Wi-Fi 5 par rapport au précédent, mais en utilisation quotidienne, vous ne le remarquerez probablement jamais. En fait, si votre flux de travail a besoin des meilleures performances absolues, vous utilisez probablement un adaptateur USB-C vers Ethernet ou un adaptateur Ethernet 10 Go et non votre connexion Wi-Fi de toute façon.

Vous pouvez en savoir plus sur les nouveaux Mac ci-dessous :

