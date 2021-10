Les nouveaux MacBook Pro sont incroyablement faciles à réparer

31/10/2021 à 10h57 CET

Apple a montré à quoi ressemblait l’intérieur des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, cependant, un groupe dédié à la réparabilité des produits technologiques a déjà « dérangé » et apporte de très bonnes nouvelles.

L’équipe iFixit a expliqué que le retrait des batteries des MacBook Pro précédents nécessitait « une patience infinie, une bouteille d’alcool isopropylique et une bouteille d’alcool humain en option ». Ils attendaient la même chose de cette génération d’ordinateurs portables, mais ils ont été incroyablement surpris par la présence d’onglets qui facilitent beaucoup plus l’ensemble du processus.

Cellules de batterie externes avoir des tirettes qui servent à tirer afin de les séparer de leur adhésif qui se trouve en dessous. Même les cellules de batterie centrales ont des tirettes ; ils sont plus difficiles à trouver à l’intérieur du châssis car ils sont sous le trackpad. iFixit a pu confirmer que les ordinateurs portables reconnaîtront et fonctionneront bien avec les remplacements de batterie, ce qui n’est pas très courant.

De plus, la plupart des ports des nouveaux MacBook Pro, à l’exception du lecteur de carte SD et du port HDMI, sont modulaires. Cela signifie qu’ils peuvent être remplacés facilement et à moindre coût s’ils se cassent soudainement ou fonctionnent mal.