Les nouveaux mannequins présumés iPad mini semblent identiques au modèle actuel

Une image partagée par Sonny Dickson sur Twitter prétend montrer des maquettes factices des prochains rafraîchissements d’iPad Pro et d’iPad mini. Cependant, la révélation est un peu une déception… avec le nouvel iPad mini semblant identique dans la conception au modèle existant.

Le design classique de l’iPad mini est très visible sur ce mannequin, avec de grands cadres d’affichage sur le front et le menton et le bouton d’accueil physique. Il est difficile de voir un changement de conception à partir de ces photos, bien que Dickson affirme que l’iPad mini peut en fait être légèrement plus épais.

Cela est quelque peu surprenant car il y a eu plusieurs rapports selon lesquels Apple travaillait sur une refonte majeure de l’iPad mini, avec un écran plus grand d’environ 8,4 pouces. Ces rumeurs signifiaient que nous nous attendions à une modernisation de l’iPad mini pour le mettre à jour avec le design des nouvelles lignes iPad Air et iPad Pro.

En supposant que les mannequins de Dickson soient exacts, ce ne sera pas le cas. La conception du châssis de l’iPad mini est restée essentiellement inchangée depuis son introduction, les seuls changements externes étant limités aux nouvelles couleurs de boîtier et à l’ajout d’un bouton Touch ID. L’iPad mini a été mis à jour pour la dernière fois en 2019 avec un processeur plus rapide et un support Apple Pencil.

L’image partagée par Dickson représente également les nouveaux iPad Pro, qui devraient sortir dès ce mois-ci. Dans ce cas, sans surprise, le design est inchangé. La rumeur s’attend à ce que le nouvel iPad Pro intègre une puce A14X, un port Thunderbolt et un écran mini-LED – des mises à niveau de fonctionnalités que les unités factices ne sont pas en mesure de représenter.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: