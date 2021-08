Les nouveaux ministres de l’Union du BJP lanceront Jan Ashirwad Yatra dans 22 États à partir d’aujourd’hui

in

Les 39 ministres intronisés au Cabinet le mois dernier participeront au méga rallye, qui couvrira environ 20 000 km à travers près de deux douzaines d’États. (Express Photo)

Un rassemblement massif – Jan Ashirwad Yatra – prévu par le BJP pour présenter les nouveaux ministres centraux au peuple commence aujourd’hui, qui traversera 22 États au cours des prochains mois. Les 39 ministres intronisés au Cabinet le mois dernier participeront au méga rallye, qui couvrira environ 20 000 km à travers près de deux douzaines d’États.

Le 7 juillet, 36 nouveaux visages ont été intronisés au conseil des ministres du Premier ministre Narendra Modi, sept ministres juniors ont été promus à des postes indépendants ou ministériels et 12 ont abandonné lors du plus grand remaniement ministériel jamais réalisé au cours des sept dernières années.

On dit que le Premier ministre Modi a eu l’idée de Jan Ashirwad Yatra car les nouveaux ministres ne pouvaient pas être présentés au Parlement qui a été témoin d’une session orageuse de la mousson, au milieu des protestations perturbatrices de l’opposition.

Les nouveaux ministres ont été informés par le chef du BJP, JP Nadda, du rassemblement, qui couvrira 265 districts sous 212 sièges de Lok Sabha. Les ministres d’État commenceront le Yatra le 16 août et les ministres du Cabinet le 19 août.

Selon le secrétaire général national du BJP, Tarun Chugh, le Yatra le plus court dure trois jours, tandis que d’autres ministres voyageront jusqu’à sept jours.

Le Yatra impliquera 1 663 grands programmes, qui comprendront des visites de lieux religieux, des hommages aux monuments commémoratifs et aux statues de héros nationaux, des discours publics, des visites de centres de vaccination et la supervision de la distribution de céréales alimentaires sous la direction du Premier ministre Anna Yojna.

