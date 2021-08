Les nouveaux modèles de mini MacBook Pro LED pourraient influencer l’ensemble du marché des ordinateurs portables

Selon les rumeurs, deux modèles de MacBook Pro à venir, le MacBook Pro 14 pouces et le MacBook Pro 16 pouces (2021), seraient dotés de mini panneaux LED et d’un chipset M1X (ou M2) plus costaud, avec des mises à jour des fournisseurs indiquant qu’un lancement officiel pourrait être juste au coin de la rue.

Alors que la perspective d’un MacBook Pro utilisant la même technologie d’écran que l’iPad Pro 12.9 récemment sorti est excitante pour beaucoup, l’analyste respecté Ming-Chi Kuo estime que l’implication d’Apple dans la production de mini LED pourrait avoir un effet d’entraînement avec d’autres fabricants d’ordinateurs portables. , poussant potentiellement l’adoption des écrans mini-LED pour devenir une norme de l’industrie.

“Nous pensons que les MacBook, et non les iPad, conduisent principalement les livraisons de mini-panneaux LED”, déclare Kuo, tel que rapporté par MacRumors. « Les expéditions de MacBook n’ont pas beaucoup augmenté au cours des dernières années. Cependant, nous prévoyons une augmentation significative des expéditions de MacBook de 20 % en glissement annuel, ou plus en 2021 et 2022, en raison de l’adoption de mini panneaux LED, d’Apple Silicon et du tout nouveau dessins.”

Kuo est le même analyste qui a prédit qu’un prochain rafraîchissement du MacBook Air comprendra une gamme de châssis colorés et devrait également avoir un mini écran LED amélioré.

Nous ne connaîtrons pas l’exactitude de ces affirmations avant le lancement du produit plus tard en 2022, et il semble probable que les annonces de produits Macbook Pro et MacBook Air seront faites au cours du troisième trimestre, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman signalant que plusieurs événements sont prévus pour le lancement. de nouveaux produits issus de plusieurs gammes de la famille Apple, tels que l’iPhone 13 et un iPad mini redessiné.

Analyse : c’est peu probable et potentiellement décevant

Il est compréhensible que les gens soient impatients de voir les mini écrans LED dans les produits Mac (étant donné l’attrait de tout ce qui est « nouveau et brillant »), mais nous devons nous méfier de cette technologie qui deviendra un standard de l’industrie.

La gamme de produits d’Apple est généralement considérée comme plus « de luxe » qu’abordable, et alors que les gens qui pourraient généralement se permettre un MacBook Pro ou un iPad Pro pourraient être en mesure de manger le coût supplémentaire nécessaire pour inclure une technologie d’affichage coûteuse, un utilisateur typique de Chromebook ou un étudiant en besoin d’un appareil de travail bon marché pourrait ne pas être si heureux de payer pour une telle fonctionnalité.

Je pense qu’il est extrêmement peu probable que les écrans mini LED ou OLED soient considérés comme une norme de l’industrie de si tôt, même si Kuo pense que l’intérêt d’Apple pour la technologie aidera à réduire les coûts de fabrication et à augmenter l’offre. Cela ne veut pas dire que cela n’arrivera jamais, mais bien que les écrans LCD rétroéclairés par LED soient toujours pertinents, il est difficile de justifier l’inclusion de quelque chose comme la technologie Mini-LED ou microLED sur les appareils à petit budget.

Après tout, les écrans OLED et mini LED existent depuis des années sous la forme de téléviseurs et malgré le fait que les mini LED soient sur la scène depuis son invention en 2000 (ou 1987 pour la technologie OLED), les produits utilisant ces panneaux sont toujours très répandus. cher. Apple a beaucoup d’influence sur le marché de la technologie, mais avoir une telle technologie de luxe incluse dans les ordinateurs portables en standard au cours des deux prochaines années semble aller loin.

Et cela en supposant que vous verriez l’avantage d’utiliser un mini écran LED, ce qui pour de nombreux utilisateurs d’ordinateurs portables typiques pourrait se sentir comme un investissement gaspillé. Les avantages d’utiliser une mini LED sur un écran LCD sont :

Des noirs plus profonds Un rapport de contraste et une luminosité plus élevés

À moins que vous ne travailliez dans une industrie de conception lourde telle que l’art numérique et le montage vidéo, vous ne tirerez peut-être pas beaucoup d’avantages par rapport aux écrans LCD plus facilement disponibles utilisés dans la plupart des ordinateurs portables modernes.

Apple n’est pas étranger à l’introduction de nouvelles technologies dans ses produits, chaque modèle d’Apple Watch et les modèles récents d’iPhone adoptant des écrans OLED. Il y a même des rumeurs qui circulent selon lesquelles deux modèles de MacBook Pro supplémentaires seront annoncés dans le courant de 2022 avec des écrans OLED, mais avec l’intégration de mini LED prévue dans les mois à venir, il semble peu probable qu’Apple propose les deux types de technologie d’affichage.

Je ne me fais pas d’illusions sur le fait que les écrans LCD seront le pilier de l’industrie pour toujours, mais un déploiement plus large de mini LED ou OLED est loin, et quelle que soit l’influence d’Apple sur l’ensemble de la fabrication d’ordinateurs portables, il est difficile de croire qu’une entreprise singulière décidant que sa gamme de produits de luxe devrait inclure une nouvelle technologie d’affichage poussera d’autres entreprises à emboîter le pas. Comme dit le proverbe, “si ce n’est pas cassé, ne le répare pas”.

