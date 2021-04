Les nouveaux moniteurs intelligents M7 et M5 de Samsung sont trois appareils regroupés en un

Pas étonnant que Samsung les appelle des moniteurs à tout faire.

Samsung a lancé vendredi deux nouveaux moniteurs en Inde. Ce sont tout sauf des moniteurs. Ce sont en fait trois appareils regroupés en un seul. Pas étonnant que Samsung les appelle des moniteurs à tout faire. Les moniteurs en question s’appellent simplement M7 et M5. Il s’agit pratiquement de la même chose, la seule différence est que le M7 dispose d’un écran de résolution plus élevée et d’un port USB C supplémentaire.

Vous pouvez choisir de les utiliser de manière conventionnelle comme moniteur pour votre PC. Vous pouvez transformer ces moniteurs en un PC de fortune si vous possédez un téléphone Galaxy prenant en charge Samsung DeX. Ou, et c’est notre partie préférée, vous pouvez également utiliser ces moniteurs comme un téléviseur intelligent autonome, car ils contiennent un système d’exploitation complet capable d’exécuter des applications et des services – et ces deux moniteurs sont livrés avec une télécommande dédiée.

Prix ​​et disponibilité des moniteurs Samsung M7, M5

Le M7 de 32 pouces a été lancé en Inde au prix de Rs 36 999. Le M5, disponible en options de taille 32 et 27 pouces, a été lancé à Rs 24 999 et Rs 21 999, respectivement. Samsung dit qu’il s’agit de prix de lancement à durée limitée. Après la période promotionnelle, la gamme débutera à Rs 28 000.

Lire aussi | Lancement du service de streaming OTT «100% gratuit» de Samsung TV Plus en Inde: éligibilité, partenaires de contenu et tout ce qu’il faut savoir

Le M7 et le M5 seront disponibles à partir du 9 avril dans la boutique en ligne officielle de Samsung, Samsung Shop, Amazon et dans tous les principaux magasins de détail.

Pendant une période limitée, les acheteurs pourront obtenir un clavier et une souris sans fil «gratuits» avec les deux moniteurs, bien que Samsung indique que cela sera soumis à la seule discrétion du vendeur.

Spécifications et caractéristiques du moniteur Samsung M7, M5

Les deux moniteurs sont basés sur le système d’exploitation Tizen (version 5.5) et disposent de la superposition Smart Hub de Samsung avec une boutique d’applications intégrée. Les services OTT tiers tels que Netflix et Apple TV (les moniteurs prennent également en charge Apple AirPlay2) sont pris en charge, aux côtés du nouveau service Samsung TV Plus. La télécommande dédiée que Samsung livre avec ces moniteurs comprend des touches d’accès rapide pour les services de streaming. Une assistance mains libres est offerte via Bixby ou Amazon Alexa et Google Assistant.

Le M5 a une résolution de 1920 × 1080 (Full HD) tandis que le M7 est un moniteur UHD (3840 × 2160). Les deux sont dotés de la technologie Adaptive Picture, Eye Saver Mode et Flicker Free. Les deux ont deux haut-parleurs de 5W pour une puissance combinée de 10W. Les options de connectivité incluent 2 HDMI, jusqu’à 3 USB 2.0 (2 en M5), Wi-Fi 5 et Bluetooth 4.2.

Lire aussi | Votre ancien smartphone Samsung Galaxy peut maintenant être transformé en caméra rétinienne portable pour diagnostiquer les maladies oculaires

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.