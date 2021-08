Les nouveaux Oculus Quest 2 de 128 Go sont déjà en vente et en stock, quelles nouveautés ? | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Une version mise à jour des lunettes de réalité virtuelle Oculus Quest 2 vient d’être mise en vente. Amazon l’a déjà en stock, et quelque chose nous dit qu’elle sera bientôt épuisée…

Le Oculus Quête 2 ont révolutionné la réalité virtuelle en devenant les premières lunettes autonomes, qui n’ont pas besoin de câbles, ou de connecter un mobile, un PC, une console ou similaire. Ils ont leur propre processeur et mémoire. Et la nouvelle version est déjà en vente.

Saisir les nouvelles lunettes de réalité virtuelle Oculus Quest 2 avec 128 Go de stockage, pour seulement 349,99 euros sur Amazon.

La version précédente n’avait que 64 Go d’espace, mais elle a été abandonnée et remplacée par cette nouvelle version avec 128 Go au même prix. Une autre nouveauté est une nouvelle mousse pour le visage, puisque la précédente provoquait des rougeurs chez certaines personnes.

Nouvelle version d’Oculus Quest 2 avec 128 Go de stockage. Réalité virtuelle autonome sans avoir besoin de câbles, de PC ou de console, pour en profiter n’importe où.

Les Oculus Quest 2 sont des lunettes de réalité virtuelle autonomes. A l’intérieur ils ont le processeur Qualcomm Snapdragon XR2 avec 6 Go de RAM, et les 128 Go de stockage susmentionnés. La mise à niveau est très appréciée car les 64 Go se rempliraient rapidement lorsque vous installiez des jeux.

L’écran LED avec lentilles de Fresnel a une résolution de 1832×1920 pixels dans chaque œil, avec un taux de rafraîchissement de 72, 90 ou 120 Hz.

L’IPD (la distance entre nos pupilles) peut être réglé sur 3 positions différentes.Il a également des haut-parleurs dans le casque lui-même, mais il est conseillé d’utiliser des écouteurs connectés aux lunettes.

L’avant du casque a 4 caméras de suivi et commandes avec contrôle de mouvement, pour fixer la position. Dans l’Oculus Store, des centaines de jeux peuvent être téléchargés directement sur les lunettes, car ils se connectent à Internet via WiFi.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Il y a plein titres exclusifs, comme quelques jeux Star Wars, un autre de Jurassic Park et des classiques de la réalité virtuelle comme Beat Saber, Walking Dead et bien d’autres.

L’un de ses avantages est que peut être connecté à un PC pour jouer à des jeux de réalité virtuelle sur PC, plus puissant graphiquement. Cette connexion s’effectue à l’aide d’un câble USB Oculus Link, ou par voie hertzienne (Air Link).

Mais tu devrais savoir que vidéo en streaming, pas d’image directe. C’est-à-dire que le jeu s’exécute sur le PC, est converti en vidéo en temps réel et envoyé aux lunettes.

Si vous allez beaucoup jouer sur PC et que vous n’êtes pas convaincu par le streaming, l’alternative est Lunettes HP Reverb G2, qui a une résolution plus élevée et une image directe, mais ils ne sont pas autonomes, ils ont besoin d’un PC et se connectent par câble. Ils sont en vente sur Amazon avec une remise de 50%, pour 499 euros.

Si vous n’avez pas de PC, que le streaming ne vous dérange pas, ou que vous allez beaucoup jouer en mode autonome, les Oculus Quest 2 sont un excellent achat. Vous avez plus d’informations dans notre revue Oculus Quest 2.

Saisir les nouvelles lunettes de réalité virtuelle Oculus Quest 2 avec 128 Go de stockage, pour seulement 349,99 euros sur Amazon. Ne soyez pas négligent car ils seront épuisés tout de suite…

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.