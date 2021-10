Les nouveaux Oppo A56 et A54 arrivent pour continuer à alimenter le milieu de gamme premium de la marque | La technologie

La marque Oppo a présenté deux nouveaux modèles, l’A56 5G et l’A54s. Tous deux sont des mobiles de classe moyenne qui souhaitent toucher le plus d’utilisateurs possible grâce à leur prix et leur polyvalence.

En Chine, ils célèbrent le lancement de ces nouveaux téléphones de marque Oppo. Les deux ont été introduits pour combler les lacunes dans le milieu de gamme. D’un côté l’A56 5G serait le remplaçant de l’A55, tandis que l’A54s est une version allégée du modèle original.

La connectivité 5G dont bénéficie l’Oppo A56 5G est l’un de ses atouts les plus importants dans le pays asiatique. Il s’agit d’une connectivité mondiale, elle est donc compatible avec les différentes fréquences communes à travers le monde.

Grâce à une fuite sur Amazon Italie, nous avons les données techniques des appareils. Il semble que dans le domaine photographique, il va y avoir des changements, mais tout a un ton très continu.

Oppo A56 5GOppo A54sTaille et poids163,9 x 75,7 x 8,4 mm | 189,5g8,4mm 190g.Écran LCD HD 6,5 pouces + LCD IPS HD 6,52 pouces + ProcesseurMediaTek Dimensity 700 5GMediaTek Helio G80Système d’exploitationAndroid 11 | ColorOS 11.1Android 11 | ColorOS 11.1Mémoire RAM6 Go4 GoStockage 128 Go + MicroSD128 Go + MicroSDConnectivité5G, 4G, Bluetooth 5.1, Wifi AC, NFC4G VoLTE, Bluetooth, Wifi AC, NFC Caméra frontalePrincipal : 13 Mpx f/2.2 | Capteur de profondeur : 2 Mpx Principal : 50 Mpx | Capteur de profondeur : 2 Mpx | Capteur macro : 2 Mpx Caméra arrière 8 Mpx f/2,08 Mpx Batterie 5 000 mAh | Charge rapide 10 W5 000 mAh | Charge rapide 10 W

Les deux auront des mesures et un écran de taille similaire. De plus, même s’ils ont le même système d’exploitation, ColorOS 11.1 (même si ColorOS 12 est déjà sorti), l’A56 5G gagnera en performances grâce à 6 Go de RAM et le processeur MediaTek Dimensity 700 5G.

Cet Oppo A56 pourra déplacer des applications et des jeux sans trop de problème, sans parler des avantages que lui confère la connectivité 5G.

Bien qu’il s’agisse d’un téléphone de classe moyenne, il présentera une polyvalence et sa taille, sans être compacte, ne sera pas non plus gênante.

Comme nous voyons un évolution naturelle de l’Oppo A55 que l’on a déjà vu en début d’année et qu’il arrive en milieu de gamme en dessous du Find et du Reno.

Les Oppo A54 utilise une puissante puce Mediatek 2020, le G80, il n’a pas de connectivité 5G mais c’est plus que suffisant pour effectuer les tâches quotidiennes.

Il est d’une gamme légèrement inférieure à l’A56 bien qu’il dispose de plus d’appareils photo, puisqu’il intègre également un capteur Macro. En effet, nous avons été surpris par le fait qu’il ne soit pas intégré par son grand frère.

La batterie des deux sera également identique, avec 5 000 mAh qui devraient résister à de bonnes sessions d’utilisation. Ils auront une charge rapide de 10 W, qui, comme nous le savons bien, n’est pas rapide dans les normes 2021, c’est-à-dire que nous approcherons de la plage de 1h30 – 2 heures pour les charger complètement.

Prix ​​et disponibilité des Oppo A56 et Oppo A54

Pour le moment, seuls les Oppo A54 atteindraient l’Europe. Il le ferait au prix de 229 euros à partir du 13 novembre. La version A56 5G n’a pas de date de sortie en dehors de l’Asie, nous devons donc attendre. Bien entendu, son prix serait d’environ 250 euros, selon le taux de change.

Il semble qu’il y aura de nouveaux téléphones sur le marché. Selon leurs données techniques, ce seront des téléphones pour ceux qui veulent quelque chose au jour le jour. Sans beaucoup d’exigences, mais avec polyvalence.

Nous avons récemment analysé le Oppo Reno 6 5G et nous sommes ravis, nous verrons comment sont ces nouveaux modèles.