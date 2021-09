Les nouveaux ordinateurs portables de jeu Asus sont les ROG Zephyrus S17 et Zephyrus M16 : ils arrivent avec Intel et Nvidia à l’intérieur | La technologie

in

Les ordinateurs portables de jeu ASUS s’appellent ROG Zephyrus S17 et ROG Zephyrus M16, les deux sont très similaires, mais les différences sont essentielles au moment de choisir lequel emporter à la maison.

Vous pouvez dire que nous sommes en septembre, retour à l’école et retour à l’université. Des millions d’étudiants ont du mal à trouver l’ordinateur qui correspond à leurs besoins et à leur budget, et s’il peut être un meilleur joueur que le meilleur.

Pour cette raison, les entreprises profitent de cette période pour présenter leurs nouveautés, avec une attention particulière au public jeune et amateur de jeux, car ils sont nombreux et ils sont généralement prêts à étirer un peu plus le budget.

Dans ce sens Asus vient d’annoncer les ROG Zephyrus S17 et ROG Zephyrus M16, deux nouveaux ordinateurs portables axés sur la productivité et la charge de travail exigeante, sans oublier le design ou la puissance graphique. Voici ses caractéristiques :

ROG Zephyrus M16ROG Zephyrus S17Écran16” | 2560x1600px | 165 Hz | 3 ms | IPS | 500 nits17,3 ”| UHD | 120 Hz | 3 ms | 500 nitsProcesseurIntel i7-11800HIntel i7-11900HRAMJusqu’à 48 Go | DDR4 | 3 200 MHz Jusqu’à 48 Go | DDR4 | 3 200 MHzCarte graphiqueRTX 3070RTX 3080Mémoire interneSSD PCIe Gen. 4, jusqu’à 2 TBSSD PCIe Gen. 4, jusqu’à 2 TBBatterie90 Wh et charge rapide90 WhAudioQuatre enceintes JBL avec Dolby AtmosQuatre enceintes JBL avec enceintes Dolby AtmosPen6 | Dolby Atmos | Haut-parleurs certifiés Hi-Res6 avec technologie Smart AMP | Ports et réseaux Dolby Atmos Thunderbolt 4 | 3.0 USB-C 3.2 Gén. 2 | RJ45Thunderbolt 4 | 3.0 USB-C 3.2 Gén. 2 | RJ45WebcamHD 720p à 30 fpsHD 720p à 30 fpsPoids1,9 kg2,6 kgPrixA partir de 2 599 € A partir de 3 999 €

Comme on le voit, les deux nouveaux modèles Asus sont destinés aux utilisateurs les plus exigeants, puisque les composants choisis sont le haut de gamme de leurs domaines respectifs, tant en termes de puissance de calcul que de graphisme.

Pour les deux ordinateurs portables, Asus a choisi les nouveaux processeurs Intel 11ème génération, tous deux dans la gamme professionnelle i7, l’un avec le i7 11800H et l’autre avec le i7-11900H. Similaire dans la configuration, puisque les deux sont 8 cœurs et 16 threads et passent à 4,6 GHz.

Quant à la carte graphique, nous trouvons RTX 3070 et RTX 3080 de Nvidia, deux des GPU les plus puissants du marché et très difficile à trouver sur le marché des ordinateurs de bureau en raison de l’extraction de crypto-monnaie.

Quant au reste des caractéristiques, les deux ordinateurs portables sont similaires, bien que le point à prendre en compte soit l’écran, puisque le ROG Zephyrus S17 a un écran 17″ et le ROG Zephyrus M16 a un écran 16″. Bien sûr, les deux prennent moins de place que d’habitude, puisque le ratio d’écran des deux a été optimisé.

Le ROG Zephyrus M16 n’atteint pas les 2 kg, ce qui le place presque dans un ultrabook, mais avec des composants de jeu, et déjà le ROG Zephyrus S17 atteint 2,6 kg, ce qui est la norme pour les ordinateurs portables de 15 pouces, pas ceux de 17″, donc l’optimisation du poids assurée par Asus semble vraie.

Les deux modèles sont déjà en vente dans notre pays, le ROG Zephyrus M16 au prix de 2 599 € cela dépendra de la configuration que nous choisirons de RAM et SSD; et le ROG Zephyrus S17 coûte 3 999 € dans sa configuration la plus basique.