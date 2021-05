Les nouveaux ordinateurs portables de jeu Predator d’Acer sont dotés d’écrans mini-LED

Ce ne serait pas un lancement d’ordinateur portable Acer sans systèmes de jeu, et 2021 ne fait pas exception. Acer ajoute deux nouveaux modèles Predator, le Triton 500 SE (ci-dessus) et Helios 500 (ci-dessous), qui tournent autour de leur technologie d’affichage mini-LED.

Les panneaux mini-LED du Triton mince de 16 pouces et de l’Helios plus épais de 17,3 pouces offrent les taux de contraste plus élevés que vous attendez, sans parler de la luminosité extrême même à haute résolution. Un Helios au maximum avec un écran 4K, 120Hz peut toujours rassembler l’équivalent de DisplayHDR 1000 (environ 1000 nits), tandis que l’écran de 2560 x 1600 165Hz du Triton peut atteindre 1250 nits. En d’autres termes, vous aurez un moment facile à jouer à des jeux sur l’un ou l’autre des ordinateurs portables de jeu Acer pendant une belle journée d’été.

Vous pouvez également faire des compromis. Acer affirme que l’ordinateur portable de jeu Triton peut être équipé d’un écran 240Hz 2560 x 1600 si la réactivité est plus importante que la luminosité, et le système Helios a l’option d’un panneau 360Hz 1080p.

Acer équipe également les deux modèles d’ordinateurs portables de jeu avec des processeurs Core de 11e génération (jusqu’à un Core i9) et des graphiques GeForce RTX 3080, un réseau Killer Wi-Fi 6 ou 6e et jusqu’à 64 Go de RAM. Les deux peuvent contenir jusqu’à 2 To de stockage SSD NVMe dans une bande RAID 0, et vous trouverez deux ports Thunderbolt 4 ainsi que USB 3.2 Gen 2. L’Helios a même une option 5G pour les jeux sur la route.

Comme le suggèrent les spécifications, Acer demandera une prime pour l’un ou l’autre ordinateur portable de jeu. Le Predator Triton 500 SE arrive aux États-Unis en juin, à partir de 1749,99 $ (1999 € pour un lancement européen en juillet), tandis que l’Helios 500 arrive d’abord en Europe en juin avec un prix de 2499 € et expédié en Amérique du Nord en août pour 2499,99 $. Ce sont loin d’être des dépenses insignifiantes et n’incluent aucune option basée sur AMD Ryzen. Pourtant, vous n’aurez probablement pas de mal pour les performances ou la qualité d’affichage.