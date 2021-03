Les nouveaux ordinateurs portables Dell ont une fonction astucieuse pour empêcher quiconque d’espionner via votre webcam

Étant donné que les logiciels de visioconférence ont permis aux employés travaillant à domicile de collaborer avec leurs collègues, des inquiétudes ont surgi concernant la confidentialité et la sécurité de nos webcams.

Plus tôt cette année, Dell a dévoilé un certain nombre de nouveaux ordinateurs portables professionnels de sa gamme Latitude, conçus pour permettre aux employés de travailler de n’importe où en toute sécurité. La confidentialité était au cœur du processus de conception du géant des PC et ses nouveaux ordinateurs portables Latitude 9420 et 9520 sont ses premiers appareils à inclure sa fonction SafeShutter.

SafeShutter est le premier obturateur automatique de webcam du secteur et il sait quand s’ouvrir ou se fermer automatiquement en se synchronisant avec le logiciel de visioconférence d’un utilisateur.

Conception de SafeShutter

Dans un nouveau billet de blog, vice-président de Dell Latitude et produits de mobilité chez Dell Technologies, Meghana Patwardhan a donné un aperçu supplémentaire de ce qui s’est passé dans la conception de la nouvelle fonctionnalité SafeShutter de l’entreprise.

Alors que SafeShutter se connecte à votre logiciel de visioconférence, la fonction donne aux utilisateurs un contrôle total sur leur confidentialité en leur permettant de désactiver leur webcam (F9) ou de couper leur microphone (F4) à l’aide des touches de fonction de l’appareil. Bien que la fonctionnalité fonctionne automatiquement, ces clés fournissent une assurance supplémentaire au niveau matériel et offrent une sécurité supplémentaire.

Cependant, le processus de conception de SafeShutter a été un peu compliqué pour les ingénieurs de Dell, car ses ordinateurs portables Latitude ont de petits cadres sans place pour mettre un obturateur de caméra mécanique. Pour cette raison, ils ont conçu un nouveau circuit contrôlé par matériel et renforcé par la sécurité, lié aux touches F4 et F9. Ces touches fonctionnent quel que soit le logiciel de visioconférence que vous utilisez afin que vous n’ayez pas à fouiller dans les menus lorsque vous utilisez un programme que vous ne connaissez pas.

Un ingénieur Dell a également accidentellement créé un «clic» audible qui permet aux utilisateurs de savoir quand la caméra est fermée. Dans le même temps, la société a créé un voyant LED de confidentialité qui s’allume lorsque la caméra est utilisée et ce voyant est également associé aux voyants du clavier pour vous permettre de savoir si votre caméra et votre micro sont allumés ou éteints.

Le Latitude 9420 sera disponible au printemps à partir de 1 949 $ (1 434 £), tandis que le prix du Latitude 9520 n’a pas encore été annoncé.