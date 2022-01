Les nouveaux ordinateurs portables MSI débarquent au CES 2022

Edgar Cervantes / Autorité Android

Les nouveaux ordinateurs portables MSI viennent d’atterrir au CES 2022. MSI oriente l’actualisation des ordinateurs portables vers les jeux, la productivité et la création de contenu. Les deux gammes proposent du matériel Intel de 12e génération.

MSI a établi une tradition de lancements étendus de CES pour les ordinateurs portables de jeu, et le dernier opus ne fait pas exception. MSIology est revenu avec un lancement virtuel pour le CES 2022, apportant des mises à jour de jeux et d’ordinateurs portables créatifs. Les mises à jour incluent des composants internes Intel et Nvidia actualisés et quelques nouveaux lancements prêts pour le métaverse.

L’année dernière, MSI a été parmi les premiers à adopter les processeurs Intel de 11e génération, et il est maintenant de retour pour la 12e génération. Vous trouverez des processeurs de la série H à tous les niveaux, ainsi qu’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Les deux choix sont essentiels, car ils aident MSI à sécuriser les badges Meta-Ready pour ses derniers ordinateurs portables. Meta-Ready signifie que les ordinateurs portables contiennent suffisamment de traitement et de puissance graphique pour gérer ce que propose le Metaverse.

Mises à jour MSI Stealth, Raider et Vector

Le premier ordinateur portable mis à jour dans la famille de jeux MSI est le Stealth GS77. Il est léger et élégant pour des performances dans la salle de réunion et sur le champ de bataille. MSI a ajouté une nouvelle charnière en alliage de zinc pour une durabilité améliorée avec une nouvelle finition Core Black. Le Stealth GS77 est livré avec jusqu’à un processeur Core i9 12900H de 12e génération avec jusqu’à un GPU GeForce RTX 3080 Ti pour correspondre. Le pavé tactile et les touches sont également plus grands – le trackpad a augmenté de 50 % – pour une expérience de frappe plus confortable. Enfin, MSI a emballé le Stealth GS77 avec six haut-parleurs et une charge de 100 W PD.

Le MSI Raider GE76 est bruyant là où le Stealth est modéré. Il offre un éclairage Aurora RVB sur le bord avant. Il s’appuie sur le refroidissement Phase Change Liquid Metal Pad pour améliorer les performances et offre un écran 4K en option. Cependant, vous devrez vous procurer une version Core i9 pour obtenir l’option de refroidissement à changement de phase. Bien sûr, bien que les conceptions extérieures soient différentes, le Raider et le Stealth sont dotés des mêmes composants internes, dont 32 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage intégré. La configuration de base commencera à partir de 1 599 $.

Nous n’avons pas beaucoup d’informations sur le nouveau Vector GP76 de MSI, bien qu’il soit né d’une combinaison de jeux, d’ingénierie et de calcul scientifique. Il est livré avec des ports des deux côtés et sur le panneau arrière, et il correspond aux offres phares avec des composants internes haut de gamme. Vous pouvez vous procurer le processeur Intel Core i7 de 12e génération, une GeForce RTX 3080 et jusqu’à 64 Go de mémoire double canal. Comme la plupart des ordinateurs portables MSI les plus populaires, le Vector utilise Cooler Boost 5 pour maintenir les températures basses.

Nous savons qu’il en coûtera 1 899 $ pour le modèle de base lors du lancement du Vector GP76.

MSI réticule 15

Le dernier lancement de MSI appartient à la série Crosshair GL, et c’est une collaboration entre le géant du jeu et Ubisoft. Le design intègre des éléments de science-fiction et s’inspire de la tension du gameplay. La série Crosshair GL de MSI comprend des processeurs Intel Core i9 avec la technologie Cooler Boost 5 et est disponible en deux tailles : 15 et 17 pouces. Cependant, le modèle 15 pouces est également disponible dans une édition limitée Rainbow Six Extraction avec des accessoires exclusifs et une copie de Rainbow Six Extraction.

Alors que certains ordinateurs portables de jeu écrasent les touches fléchées un peu après coup, la série Crosshair GL contient des boutons de taille normale. Les touches parcourent également un 1,7 mm complet pour une expérience cliquable et réactive. À l’intérieur, les options sont légèrement limitées, avec une GeForce RTX 3070 Ti comme option graphique supérieure. Vous pouvez toujours coupler un Intel Core i9-12900H et jusqu’à 32 Go de RAM, bien sûr.

La série Crosshair GL commencera à 1 599 $ et atteindra jusqu’à 2 499 $ au lancement.

Ordinateurs portables MSI pour la création et la productivité

Du côté créatif, le nouveau Creator Z17 de MSI est le premier ordinateur portable de 17 pouces à prendre en charge le stylet tactile et est livré avec un écran 16:10 et des bordures minces tout autour. Le design s’inspire de la Golden Spiral et comprend tous les ports dont vous avez besoin pour vos activités créatives, de Thunderbolt 4 à HDMI et même un lecteur de carte SD.

Le nouveau Creator Z16P prend également en charge le stylet tactile et un système de refroidisseur de chambre à vapeur. MSI affirme que la nouvelle configuration fournit 20 % de puissance de refroidissement supplémentaire par rapport à un ordinateur portable Intel de 12e génération sans refroidissement par vapeur. Il n’y a pas autant de configurations à trier, car vous ne pouvez choisir qu’entre un Core i7 12700H et un Core i9 12900H avec la norme GeForce RTX 3080 Ti sur la plupart des modèles. La différence la plus considérable entre le Z16P et le Z17 est la taille de l’écran – 16 pouces contre 17 pouces.

Enfin, le MSI Creator M16 est le moyen économique de s’essayer à la création de contenu. Il commence à moins de 1 600 $ et propose un processeur Intel Core i7 12700H avec GeForce RTX 3050 Ti de Nvidia à bord. Vous obtiendrez également moins de RAM et de stockage, mais le prix est beaucoup plus abordable que la série Creator Z.

Le Creator Z17 commencera à 3 249 $, tandis que le Z16P sera lancé à partir de 2 999 $.

