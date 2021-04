Les nouveaux outils de DuckDuckGo peuvent empêcher Google de vous suivre dans Chrome – .

Google a promis de supprimer les cookies tiers de Chrome qui sont largement utilisés pour suivre les utilisateurs en ligne à des fins publicitaires. Mais Google reste l’un des acteurs les plus importants du secteur des annonces en ligne. La société remplacera les cookies par une technologie qui, selon elle, améliorera la confidentialité des utilisateurs. FLoC (Federated Learning of Cohorts) – la nouvelle technologie de suivi des utilisateurs – analyse l’historique de navigation pour placer l’utilisateur dans des groupes ayant des intérêts similaires. Ils recevront ensuite des publicités personnalisées basées sur ces données.

Google affirme que FLoC protégera la confidentialité des utilisateurs pendant que les données des utilisateurs sont collectées pour des publicités personnalisées. Certains ont critiqué le nouvel outil de Google et la façon dont l’entreprise en parle. L’Electronic Frontier Foundation (EFF) a expliqué dans une série d’articles de blog pourquoi FLoC est une idée terrible, affirmant que la technologie pourrait conduire à des abus, autorisant des tiers à utiliser des empreintes digitales. Plus récemment, l’organisation à but non lucratif a lancé un outil qui indique aux utilisateurs s’ils ont été inclus dans le premier pilote FLoC de Google. Le test inscrit automatiquement les utilisateurs, sans leur laisser le choix de participer ou non et sans fournir d’instructions claires sur la façon de se désinscrire une fois qu’ils sont inscrits.

DuckDuckGo, la société à l’origine d’une alternative populaire à la recherche Google qui ne suit pas les utilisateurs, prend les choses en main, cherchant à bloquer le suivi FLoC de Chrome avec deux outils distincts.

Top Deal du jour L’accord fou d’Amazon vous permet d’obtenir des ampoules intelligentes LED de couleur Sylvania pour seulement 7 $ chacune! Prix ​​courant: 34,99 $ Prix: 27,99 $ Vous économisez: 7,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Il existe un moyen d’arrêter le suivi FLoC sur Chrome pour le moment, et c’est de bloquer les cookies tiers. Mais, à moins que vous ne sachiez que le blocage des cookies peut également empêcher le suivi FLoC, vous ne trouverez pas de paramètre spécifique FLoC dans Chrome.

Le moyen le plus simple d’empêcher le suivi FLoC dans Chrome est de définir DuckDuckGo comme moteur de recherche par défaut du navigateur. FLoC est censé s’exécuter automatiquement sur Chrome une fois qu’il est lancé, mais cela ne se produira pas si DuckDuckGo est votre choix pour les recherches en ligne. Selon Search Engine Journal, le suivi FLoC est bloqué par défaut sur tous les appareils lorsque la recherche DuckDuckGo est utilisée. La fonctionnalité est déjà disponible pour tous les utilisateurs.

Les utilisateurs qui souhaitent rester avec Google ou choisir un moteur de recherche autre que DuckDuckGo, mais qui souhaitent tout de même refuser FLoC, peuvent essayer l’autre outil de DuckDuckGo ciblant la nouvelle technologie de suivi de Google.

DuckDuckGo a une extension de navigateur pour Chrome qui a été mise à jour avec la possibilité de bloquer FLoC sur les sites Web. Contrairement à la méthode précédente, qui est déjà en ligne, la mise à jour de l’extension du navigateur devait être approuvée. Google gère le processus d’approbation de toutes les extensions Chrome avant leur mise en ligne. Il appartenait donc à Google d’autoriser la mise en ligne de la nouvelle fonctionnalité de l’extension. Le Search Engine Journal a noté que DuckDuckGo était convaincu que Google approuverait la mise à jour et que la fonction de blocage FLoC serait activée une fois la version 2021.4.8 déployée. La mise à jour de l’extension Privacy Essentials de DuckDuckGo a depuis été publiée et est maintenant disponible sur le Chrome Web Store.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par cette poêle antiadhésive – aujourd’hui, c’est seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.