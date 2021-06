Les nouveaux outils de Facebook permettront aux administrateurs de modérer plus facilement les groupes

in

Facebook offre aux administrateurs de groupes communautaires un tas de nouveaux outils qui aideront à organiser les groupes, y compris un moyen plus simple de s’assurer que les conversations ne se terminent pas par un conflit potentiel. Les administrateurs auront accès à ces nouveaux outils de modération communautaire sur ordinateur de bureau ou mobile, y compris l’un des meilleurs téléphones Android.

Les nouveaux outils relèveront désormais de ce que le géant des médias sociaux appelle “Admin Home”, qui est “une destination plus intuitive pour tous les outils, paramètres et fonctionnalités d’administration que les administrateurs peuvent personnaliser pour répondre à leurs besoins”.

Facebook dit qu’il introduit également la “modération des commentaires dans Admin Assist”, qui permettra aux administrateurs de définir des critères pour modérer automatiquement les publications et les commentaires.

Les nouveaux outils de modération des commentaires incluent la restriction des personnes qui ne sont pas qualifiées pour participer en fonction de la durée depuis laquelle elles ont un compte Facebook et si elles ont récemment violé des groupes. Cela inclut également la prévention proactive des commentaires que vous ne voulez pas voir apparaître, la réduction du contenu promotionnel en ayant la possibilité de refuser les publications et les commentaires, et des critères prédéfinis de Facebook pour limiter le contenu de spam.

Facebook introduit également une nouvelle alerte de modération appelée « alertes de conflit ». Cela informera les administrateurs lorsqu’il y aura des “conversations litigieuses ou malsaines”.

La société offre également aux administrateurs une nouvelle fonctionnalité de « résumé des membres », qui leur permettra d’examiner l’activité des membres du groupe.

“Cela inclut le nombre de fois où les membres ont publié et commenté ou quand ils ont vu des messages supprimés ou ont été mis en sourdine dans le groupe”, a déclaré Facebook. Si un membre ou un administrateur a une violation, les administrateurs pourront désormais faire un « appel » à Facebook pour examiner le problème.

Les règles de chaque groupe pourront également être taguées dans des groupes afin que les membres puissent les voir facilement, a déclaré Facebook. Parallèlement à ces nouveaux outils, les administrateurs pourront également désactiver certains types de publications, comme les sondages ou les événements.