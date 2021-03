Les nouveaux païens entrent dans un nouveau chapitre avec leur premier album

Les nouveaux païens ont sorti leur premier album The Seed, The Vessel, The Roots and All, que la chanteuse Lyndsey McDougall décrit à The Star comme la «fin d’un chapitre».

Le groupe a commencé à Belfast, où Lyndsey et son mari Cahir O’Doherty (qui joue de la guitare) ont commencé à écrire de la musique il y a quatre ans. Lyndsey se souvient d’avoir joué leur première chanson pour la bassiste Claire Miskimmin dans un pub un soir, en disant: «Claire s’est retournée vers moi et a demandé si elle pouvait être dans le groupe, et j’ai immédiatement dit: ‘bien sûr que vous pouvez!’»

Conor McAuley a ensuite été recruté après une nuit de cocktails, au cours de laquelle il a accepté de jouer de la batterie, et Allan McGreevy est venu à bord pour jouer de la guitare peu de temps après et l’album reflète les années de formation du groupe.

Il traite de thèmes difficiles tels que le genre, l’égalité et la religion, qui, selon Lyndsey, peuvent parfois mettre les gens mal à l’aise, mais il est important d’en parler. «J’ai eu une éducation assez chrétienne et nous sommes allés à l’église tout le temps. Cela faisait partie de notre vie quotidienne et je m’en suis éloigné depuis.

«Cet album est une façon de gérer ces émotions que j’avais, presque une réaction au sentiment de ‘est-ce que je fais ce qu’il faut en quittant la religion?’ C’est une chose très difficile à gérer, et cet album, c’est moi qui dis que j’ai évolué et que je suis heureux de l’avoir fait.

La chanson préférée de Lyndsey de l’album s’appelle Natural Beauty, une chanson qui a été inspirée par la grande actrice irlandaise Eliza O’Neill, qui a joué Juliet à Covent Garden en 1814. «Nous avons débattu de l’opportunité de la chanson sur l’album. C’est inspiré d’un portrait d’Eliza que j’ai vu à Londres, et je ne savais pas qui elle était à l’époque, mais elle était belle et elle est vraiment restée avec moi depuis.

L’amour de Lyndsey pour la mythologie et l’histoire irlandaise peut être entendu dans la musique du groupe, et New Pagans a récemment filmé une vidéo pour le single New Harbour. Claire a filmé la vidéo sur son téléphone par St. Cooey’s Well dans le comté de Down.

«Nous essayons de trouver ces endroits vraiment irlandais et vraiment religieux pour filmer des vidéos. Même si vous n’êtes pas religieux, ces lieux peuvent être si impressionnants, et c’est presque comme si deux réalités se confondaient.

«C’est comme si ces lieux étaient entre des mondes, et pour moi et Claire, nous essayons de le transmettre dans nos vidéos. Cela dit, nous serions ravis d’avoir une équipe de tournage à bord et de faire une vidéo de style film d’horreur, alors qui sait », dit-elle en riant.

Pour célébrer la sortie de l’album, New Pagans diffusent ce soir un concert en ligne en direct du Nerve Center à Derry City et l’album est maintenant disponible.