Les nouveaux panneaux lumineux HomeKit de Nanoleaf mélangent technologie et nature

Nanoleaf a lancé ses panneaux lumineux intelligents Shapes HomeKit en mai dernier, en commençant par les hexagones avant l’arrivée des triangles et des mini-triangles. Désormais, les Shapes Hexagons bénéficient d’une nouvelle option inspirée de la nature avec la finition Elements Wood Look.

Nous avons précédemment testé les panneaux lumineux intelligents Nanoleaf Shapes et les avons trouvés amusants et flexibles. Alors que les lumières intelligentes Hexagon originales offrent un accès à toutes les couleurs que vous pouvez imaginer, certains pourraient préférer une esthétique plus simple et élégante qui complète mieux le décor de leur maison.

Voici comment l’entreprise décrit la nouvelle finition aspect bois :

Conçu pour être beau ou non, chaque panneau Elements présente une texture unique semblable à un grain de bois inspirée de la nature. La couleur neutre équilibrée du panneau et sa conception ultra-mince permettent aux lumières de s’intégrer parfaitement au décor de votre maison. Même éteint, Elements est une œuvre d’art autonome qui ajoute de l’élégance à votre maison.

L’arrivée avec les éléments Wood Look Hexagons est une nouvelle technologie de contrôle des angles qui permet un mouvement naturel qui peut ressembler à un feu ou à des « nuages ​​en mouvement doux ».

La nouvelle technologie innovante de contrôle d’angle de Nanoleaf permet à chaque sommet du panneau de s’allumer indépendamment, créant des mouvements organiques surréalistes ressemblant à des braises dans une cheminée ou à des nuages ​​en mouvement doux par une journée ensoleillée. Contrôlez chaque coin des hexagones pour maximiser les personnalisations des scènes – peignez chaque coin avec une température de couleur spécifique ou choisissez d’en désactiver une pour créer des effets d’éclairage vraiment dynamiques. Chaque panneau brille également à l’arrière pour un effet de double éclairage, permettant à vos panneaux de vraiment prendre vie pour une expérience d’éclairage globale dans votre espace.

Le PDG de Nanoleaf, Gimmy Chu, a expliqué plus en détail l’idée derrière le fait d’apporter des expériences naturelles à l’intérieur :

« Notre objectif est de briser la barrière entre la technologie et le design. Avec Nanoleaf Elements, nous voulons apporter les meilleures parties des éléments naturels à l’intérieur, en créant ces expériences réconfortantes dont nous aspirons tous en tant qu’êtres humains, le tout sans sacrifier la technologie de pointe », déclare Gimmy Chu, PDG et co-fondateur de Nanoleaf. « La plupart des produits intelligents ont été conçus pour se concentrer uniquement sur la fonctionnalité et non sur la façon dont ils s’intègrent dans une maison. Nous sommes là pour changer cela. Nous pensons qu’une maison intelligente peut être innovante, avant-gardiste et aussi vous accueillir chaleureusement dans un espace.

Les nouveaux hexagones d’aspect bois Nanoleaf Elements sont disponibles dans un kit plus intelligent qui comprend 7 panneaux lumineux pour 299,99 $ ainsi qu’un pack d’extension qui comprend 3 pour 99,99 $. Outre la prise en charge de HomeKit, Nanoleaf Elements inclut l’intégration de Google Assistant, Alexa, IFTTT et Samsung SmartThings.

Les nouveaux Hexagons Elements sont disponibles à la commande dès maintenant directement auprès de Nanoleaf, chez Best Buy plus tard ce mois-ci, ainsi que sur la boutique en ligne d’Apple plus tard cette année.

