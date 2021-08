Les nouveaux paramètres de confidentialité Strava donnent aux utilisateurs plus de contrôle

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Strava donne aux utilisateurs un contrôle de confidentialité sur les informations clés avec sa dernière mise à jour. Les utilisateurs peuvent désormais masquer le début ou la fin de la course à n’importe quel endroit ou masquer entièrement leur carte. Vous pouvez également masquer les données biométriques et prendre des notes privées. Les abonnés trouveront et accéderont plus facilement à des cartes statistiques personnalisées.

Strava est peut-être « le réseau social des athlètes », mais comme pour tout média social, la confidentialité devient tôt ou tard une préoccupation. Avec sa dernière mise à jour, Strava permet aux utilisateurs de contrôler les informations qu’ils souhaitent partager et de masquer les données de localisation clés au public.

Strava vous permet déjà de masquer votre adresse personnelle avec la possibilité de configurer une zone de confidentialité. Un changement clé avec la nouvelle mise à jour est la possibilité de masquer également tout autre emplacement de début/fin. Comme le paramètre de zone de confidentialité, vous pouvez masquer jusqu’à un mile au début ou à la fin de votre course. Avec suffisamment de cartes et d’informations de localisation, il n’est pas difficile de localiser les endroits qu’une personne fréquente, mais cela devrait de toute façon être une mise à jour bienvenue.

En faisant passer les choses au niveau supérieur, vous pourrez désormais masquer entièrement votre carte. Non seulement vos amis et vos abonnés ne verront pas de carte, mais cela masquera également ces données de la Global Heatmap et ne sera pratiquement disponible nulle part sur Strava. Vous pouvez, bien sûr, voir votre activité et la carte sur l’application. Mais n’importe quelle partie de la carte, ou toute la carte si vous le souhaitez, sera grisée pour montrer ce qui est caché. Gardez à l’esprit que ces nouvelles fonctionnalités de confidentialité ne s’appliqueront qu’aux futurs téléchargements après leur configuration.

Il n’y a pas que la carte de l’itinéraire que vous pouvez masquer. Strava ajoute également la possibilité de masquer les données biométriques, le rythme et la puissance. La mise à jour ajoute également une section Notes privées permettant aux athlètes d’ajouter des réflexions qui restent distinctes de leur histoire publique. Vous pouvez trouver cette nouvelle option dans le coin supérieur droit de l’application mobile lorsque vous consultez votre activité. Sur le Web, vous pouvez le trouver via l’icône en forme de crayon sur le côté gauche de l’écran.

Enfin, Strava introduit également un moyen plus simple de trouver des cartes statistiques personnalisées pour les abonnés. Cela vous permettra de sélectionner et d’afficher des polylignes en fonction de données clés telles que la fréquence cardiaque, l’allure, l’altitude, etc. Vous pouvez le faire avant en utilisant des hashtags spécifiques comme #elevationmap. La mise à jour facilite leur prévisualisation et leur sélection maintenant.

Strava est déjà l’une des meilleures applications de fitness que vous puissiez trouver, en particulier pour les coureurs et les cyclistes. Ces nouvelles fonctionnalités de confidentialité devraient améliorer les choses pour quiconque se sent mal à l’aise de partager autant d’informations sur la plate-forme.