Les nouveaux parfums pour la maison de Karl Lagerfeld reflètent son amour du parfum “ épicé ” – WWD

SPICE BOY: La marque Karl Lagerfeld, qui a récemment dévoilé un accord pour les équipements hôteliers, fleure progressivement le monde: elle a également signé une licence avec la société italienne Arnolfo di Cambio pour les parfums d’ambiance, dont la collection fait ses débuts aujourd’hui dans les boutiques Karl Lagerfeld, sur karl. com et Amara.com, un site d’intérieurs.

Cinq des sept parfums pour la maison ont été personnellement sélectionnés par Lagerfeld il y a des années, inspirés de ses parfums «épicés» préférés, selon la marque.

Le créateur prolifique, décédé en 2019, était un tel connaisseur de parfums qu’il pouvait souvent identifier les parfums que les gens près de lui portaient. Il était également connu pour vaporiser différents parfums sur ses rideaux et housses à la maison.

La nouvelle gamme de Parfums pour la Maison Karl Lagerfeld se compose de bougies parfumées et de diffuseurs de roseaux qui se vendent entre 59 et 99 euros. Ils seront dévoilés au salon lors du salon Maison & Objet à Paris en septembre et seront disponibles pour une distribution plus large à partir de là.

Installés dans des récipients en verre italien teinté à la main, chaque bougie et diffuseur portent la signature manuscrite «Karl» dans un style ton sur ton.

Le parfum Iris Noir, déjà utilisé dans de nombreuses boutiques Karl Lagerfeld, associe cette fleur à la cardamome et à la bergamote, à la cannelle, au thé noir et au gingembre, ainsi qu’à des notes de bois de santal et de cuir. Les autres parfums pour la maison contiennent des ingrédients tels que le bois de oud, la figue, le poivron rouge, la tubéreuse, l’ambre et l’orange amère.

Fondé en 1963, Arnolfo di Cambio est spécialisé dans les produits en cristal au plomb et fabrique de la vaisselle sous licence pour des marques telles que Roberto Cavalli et Blumarine. Il a ajouté une division de parfum il y a quelques années.

