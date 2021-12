Les « Party Worlds » sont de nouveaux espaces à venir sur Fortnite qui sont conçus pour se concentrer sur la socialisation plutôt que sur le combat, a annoncé le développeur du jeu, Epic Games. « Ce sont des expériences conçues comme des endroits où les joueurs peuvent se retrouver, jouer à des mini-jeux amusants et se faire de nouveaux amis », explique le développeur, ajoutant que Party Worlds ne peut pas être centré sur « le combat ou les dégâts ».

Pour lancer l’initiative, Epic a collaboré avec les membres de la communauté fivewalnut et TreyJTH sur une paire d’exemples de mondes de fête. L’un est un parc d’attractions appelé Walnut World, et le second s’appelle Late Night Lounge et a plus une ambiance de boîte de nuit. Le développeur dit qu’il prend des soumissions pour plus d’espaces créés par la communauté. Utilisez simplement le tag « Party World » pour une île et soumettez-la via ce formulaire de soumission.

Il existe un deuxième Party World appelé « Late Night Lounge ». Image : Epic Games

Party Worlds est la dernière tentative d’Epic pour transformer Fortnite d’un jeu en ligne compétitif en un espace social en ligne plus large. Cela a déjà donné lieu à de nombreuses fonctionnalités allant d’événements ponctuels comme un concert dans le jeu de Travis Scott au mode Party Royale sans combat. Les utilisateurs peuvent également déjà créer des îles pour servir d’espaces sociaux plutôt que d’arènes en utilisant le mode créatif du jeu. Mais avec sa dernière initiative, Epic semble promouvoir et encourager explicitement les utilisateurs à créer ces espaces sociaux d’abord.

Les mondes de fête ne sont pas non plus reliés à d’autres îles, ils sont donc conçus comme une destination plutôt que comme un « outil de découverte ».

Et oui, tout cela est lié aux plans d’Epic de créer un soi-disant « métavers », un espace en ligne 3D entièrement intégré dans lequel les gens peuvent exister. Epic est maintenant loin d’être la seule entreprise à cibler explicitement cet avenir (voir aussi : Méta) , mais la maturité de la technologie de Fortnite, sans parler de la popularité durable du jeu, signifie que les ambitions d’Epic méritent d’être prises au sérieux.