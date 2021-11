Les nouveaux personnages de la saison 4 de ‘Yellowstone’ dévoilés

La saison 4 de Yellowstone commence dimanche soir sur Paramount Network, signifiant le retour de la famille Dutton. La nouvelle saison présente également une poignée de nouveaux personnages qui ont été présentés dans un teaser pour les prochains épisodes. Piper Perabo, Jacki Weaver et Finn Little incarnent tous des personnages qui donneront à John Dutton de Kevin Costner et à la famille Dutton de nouveaux défis alors qu’ils tentent de conserver le pouvoir dans l’Ouest.

Perabo, mieux connue pour son travail sur USA Network’s Covert Affairs, joue le rôle de Summer Higgins, qui vient au Montana en tant que militante des droits des animaux. Une fois qu’elle apprend ce qui se passe vraiment là-bas, « ses plans deviennent beaucoup plus grands », a taquiné Perabo. Dans une scène de l’émission, Summer dit à un policier qu’elle et son groupe sont là pour protester contre « l’existence d’une force de police parrainée par l’État qui protège l’élevage industriel et le massacre de millions d’animaux chaque année ».

Perabo a également un lien important en coulisse avec Yellowstone. Son mari, le réalisateur Stephen Kay, a travaillé avec le co-créateur de Yellowstone Taylor Sheridan sur Sons of Anarchy. Il a également réalisé huit épisodes de Yellowstone, dont le deuxième épisode de la saison 4, « Phantom Pain ». « Qu’est-ce qu’il y a d’excitant dans la saison 4 ? Ça va être mauvais… », a taquiné Perabo.

Ensuite, Weaver, qui incarne Caroline Warner, PDG d’une société d’investissement qui est « venue en ville pour arranger les choses », a déclaré la star nominée aux Oscars. John Emmet Tracy, qui joue Ellis Steele, a qualifié Caroline de « force de la nature », tandis que l’acteur de Thomas Rainwater, Gil Birmingham, a déclaré qu’elle avait « un tel feu en elle ». Weaver a promis que son personnage apportera beaucoup de « feux d’artifice » à la série alors qu’elle essaie de saper tout ce pour quoi les autres personnages ont travaillé si dur. Weaver est surtout connue pour ses rôles nominés aux Oscars dans Animal Kingdom et Silver Linings Playbook.

Little, qui a joué dans Ceux qui me souhaitent la mort de Sheridan, joue Carter, un jeune enfant qui est pris en charge par les Dutton parce qu’il leur rappelle Rip de Cole Hauser. « Finn est génial, je veux dire, c’est un naturel », a déclaré Hauser dans le teaser. « Cela ne commence pas facilement pour lui. Vous savez, c’est difficile de marcher. » Freddie J. Smith, qui joue Lloyd, a déclaré que Carter était « plus une ardoise innocente » lorsqu’il est présenté.

La saison 4 de Yellowstone démarre dimanche avec les deux premiers épisodes à 20 h HE sur Paramount Network. La série précédente de Sheridan, 1883, fera ses débuts exclusivement sur Paramount+ le 19 décembre. Son autre projet, Mayor of Kingstown avec Jeremy Renner, débutera sur Paramount+ le 14 novembre. Cependant, les épisodes passés de Yellowstone ne sont disponibles en streaming que sur Peacock en raison d’un précédent accord de licence conclu entre ViacomCBS et NBCUniversal.