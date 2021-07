Les nouveaux plans de Meghan Markle et Harry exposés dans la demande de droit d’auteur – y compris des spectacles sur scène | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont demandé à ce que leur organisation caritative Archewell Foundation et leur société de production Archewell Audio soient protégées par le droit des sociétés en Amérique. Les documents déposés auprès de l’Office américain des brevets et des marques révèlent qu’ils pourraient poursuivre des projets de grande envergure à l’avenir, notamment des performances sur scène, des performances musicales en direct et des performances de podcast en direct.

La révélation intervient alors que l’offre de marque de Harry et Meghan a été annulée, rapporte le Daily Mail.

Les Sussex ont été informés que leurs demandes devaient être clarifiées avant d’être acceptées.

Dans leur candidature à Archewell Audio, le couple a déclaré que la société était pour la “création, le développement, la production et la distribution de podcasts, de programmes audio, de musique et de livres audio”.

Le bureau a répondu: “Le demandeur doit préciser qu’il s’agit de services basés sur le divertissement.”

L’application a déclaré que la société créerait : « des performances de podcast en direct, des performances sur scène en direct, des performances musicales en direct et des lectures de livres audio en direct ».

Mais encore une fois, le bureau a répondu: “Le demandeur doit préciser qu’il s’agit de services basés sur le divertissement.”

Il a également déclaré qu’ils devaient “préciser la nature des” représentations sur scène “.

Et pour leur application à la Fondation Archewell, les Sussex ont été invités à donner plus de détails sur les applications Web qu’ils espèrent fournir.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry “ frustré ” a riposté au palais se concentrant sur Cambridges

Et leur premier podcast est sorti sur Spotify à la fin de l’année dernière.

Harry a sorti sa série documentaire Apple TV avec Oprah Winfrey, The Me You Can’t See, en mai.

Il a également décroché une série d’emplois, notamment celui de responsable de l’impact de la société de coaching BetterUp.

Et le couple a accueilli leur fille Lili – une sœur d’Archie, deux ans – en juin.

Une déclaration publiée sur leur site Web Archewell a déclaré qu’ils prendraient tous les deux un congé parental après la nouvelle arrivée.

Harry a effectué une visite éphémère au Royaume-Uni la semaine dernière, seulement sa deuxième depuis Megxit, pour le dévoilement d’une statue de la princesse Diana.