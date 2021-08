Les nouveaux pliables de Samsung voient une tonne de précommandes sur le marché domestique

in

Les derniers pliables de Samsung auraient bénéficié de précommandes beaucoup plus élevées en Corée. On prétend que 800 000 unités de la série Galaxy Z ont été précommandées sur le marché. Le Z Flip 3 représentait apparemment 60% des unités.

Samsung arrive en vogue avec le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, offrant des étiquettes de prix inférieures, une résistance à l’eau et une durabilité améliorée. Maintenant, il semble que les téléphones reçoivent une bien meilleure réception commerciale sur leur marché domestique que les modèles précédents.

Yonhap News rapporte que 800 000 appareils pliables de la série Galaxy Z ont été précommandés en Corée au cours de la période de précommande d’une semaine qui s’est terminée hier (23 août), citant ses propres sources. Le point de vente indique que 600 000 unités ont été précommandées via des opérateurs de téléphonie mobile et 200 000 unités ont été précommandées en tant qu’appareils déverrouillés.

Le média a également affirmé que le Galaxy Z Flip 3 représentait 60% des précommandes. En d’autres termes, environ 480 000 appareils Galaxy Z Flip 3 ont été pré-commandés en Corée contre environ 320 000 pour le Galaxy Z Fold 3. Ce ne serait pas une surprise car le clapet pliable est nettement moins cher que le Z Fold 3.

Pour ce que ça vaut, le Galaxy Z Fold 2 de l’année dernière aurait atteint 80 000 unités précommandées en Corée. Ainsi, les performances du Galaxy Z Fold 3 en particulier seraient certainement un énorme progrès en comparaison.

Ces chiffres rapportés ne représentent cependant qu’un marché et une courte période de temps, nous serons donc impatients de voir les chiffres des ventes mondiales sur toute la ligne. Après tout, on pense que le Galaxy S21 de Samsung a enregistré d’excellentes ventes le premier mois aux États-Unis, mais de faibles ventes mondiales après six mois.

Néanmoins, la stratégie sensée de Samsung consistant à proposer des pliables moins chers et plus résistants semble provisoirement être un pas dans la bonne direction.