Les nouveaux Pokémon d’Arceus sont prêts à disparaître

Image : The Pokémon Company / Kotaku

Lorsque Pokémon Legends : Arceus arrivera sur Switch le 28 janvier, il apportera avec lui une poignée de nouveaux Pokémon. Mais mon cerveau malade et empoisonné par l’anxiété ne se contente pas d’être heureux d’en apprendre davantage sur le match à venir. Non, je ne peux pas m’empêcher de me demander pourquoi ces nouveaux visages ne sont pas présents dans d’autres jeux, et la conclusion à laquelle je suis arrivé est, comme on pouvait s’y attendre, une énorme déception.

Pokémon Legends : Arceus se déroule à Hisui, une vaste étendue sauvage qui deviendra finalement la région Pokémon Diamant et Perle de Sinnoh. On ne sait pas combien de temps sépare ces jeux, mais une grande partie de Legends concerne votre travail à la fois pour créer le premier Pokédex et pour coloniser la terre sauvage au sein de l’équipe d’expédition Galaxy. Malheureusement, cela a probablement des répercussions désastreuses pour les animaux qui y vivent déjà.

Au cours de la diffusion Pokémon Presents de cette semaine, les développeurs ont présenté certains des nouveaux joueurs Pokémon que les joueurs de Pokémon rencontreront dans Pokémon Legends: Arceus l’année prochaine. L’écrivain du personnel de Kotaku, Ethan Gach, a longuement écrit sur son amour pour les origines effrayantes de Basculegion, mais mon préféré est certainement Hisuian Growlithe avec ses touffes de fourrure couvrant les yeux et la poitrine. Je suis une ventouse pour les chiens duveteux, même ceux qui ont la capacité de conjurer simultanément des éboulements et de me brûler.

Cependant, lorsque la poussée de sérotonine de la panne Pokémon Legends: Arceus du flux s’est dissipée, je me suis demandé pourquoi ces nouveaux Pokémon ne sont pas présents dans Pokémon Diamond et Pearl. La réponse ennuyeuse est que les développeurs voulaient simplement introduire de nouveaux Pokémon dans la série sans trop prêter attention à la façon dont cela affectait la continuité avec les jeux de 16 ans.

Si vous considérez l’univers Pokémon comme un monde vivant et respirant, cependant, la seule vraie réponse est que Basculegion, Hisuian Growlithe et les autres ont dû s’éteindre quelque temps après Pokémon Legends: Arceus. Hisui est décrit comme une zone épargnée par la civilisation, après tout, et nous savons tous ce qui a tendance à se produire lorsque le monde naturel rencontre l’ambition humaine. Il semble que même le monde magique de Pokémon ne soit pas exempt de ces terribles conséquences.

G/O Media peut toucher une commission

Pokémon en tant que franchise adoucit souvent les réalités de la nature pour son jeune public. Des indices existent ici et là sur les fondements sinistres du monde Pokémon, bien sûr, mais dans l’ensemble, c’est un endroit assez confortable pour les humains et les animaux sauvages. Les Pokémon ne sont jamais montrés en train de manger d’autres espèces, par exemple, même si vous pouvez parier qu’un Dracaufeu irait absolument en ville sur un Wooloo si les choses fonctionnaient comme dans le monde réel.

Dans la plupart des jeux Pokémon, les joueurs ont la possibilité de faire revivre des espèces mortes depuis longtemps comme Omanyte, Cranidos et Tyrunt à partir de fossiles soigneusement préservés. Mais Pokémon Legends: Arceus est peut-être la première entrée de la série qui nous permet d’assister au côté opposé de ce processus en lançant (sinon réellement en participant) à la place des événements d’extinction de plusieurs espèces de Pokémon. Peut-être qu’un Pokédex complet n’est pas si important après tout.