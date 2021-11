Les nouveaux pouvoirs de costume de Spider-Man dans No Way Home pourraient avoir fuité

Le buzz de Spider-Man: No Way Home est à un niveau record, comme Sony et Marvel ont confirmé ce week-end que la deuxième bande-annonce sera disponible pour les fans cette semaine. Plutôt que de le publier sur YouTube et de le regarder battre tous les records précédents, les responsables du marketing de No Way Home ont conçu un plan sournois. La bande-annonce 2 sera diffusée exclusivement dans une seule salle mardi après-midi, et nous ne pouvons qu’espérer qu’elle arrivera sur YouTube peu de temps après. C’est le genre d’événement brillant qui fera encore monter la spéculation No Way Home. Mais ce n’est pas comme si Sony et Marvel devaient mettre en place des astuces spéciales pour convaincre les fans de regarder le film. Les secrets de Spider-Man ont fuité à gauche et à droite toute l’année. Et la fuite la plus récente pourrait expliquer l’un des premiers mystères de No Way Home : les pouvoirs apparemment magiques du nouveau costume de Spider-Man.

Remarquez, ce n’est pas une fuite standard de Tobey Maguire. Gros Non Les spoilers Way Home pourraient suivre ci-dessous.

Les fans de Spidey qui ont suivi les fuites et les spoilers de No Way Home tout au long de l’année se souviendront peut-être des moments plus simples du milieu de l’été 2021. Nous n’avions pas de bande-annonce officielle à l’époque. Mais Alfred Molina avait déjà fourni tous ces tristement célèbres secrets de No Way Home dans une interview. Leaks a déclaré que Tobey Maguire et Andrew Garfield seraient dans le film. Et les commentaires de Molina ont encore renforcé ces fuites. Mais nous manquions de la clarté que nous avons maintenant.

L’une des grandes fuites de No Way Home au cours de l’été consistait en une série d’images montrant des jouets inédits pour le film. Marvel les a rapidement confirmés sans répondre à aucune des questions évidentes.

Jouet Funko à combinaison intégrée Spider-Man. Source de l’image : Marvel Studios

Le costume No Way Home Spider-Man fuit de l’été

Les jouets n’arrêtaient pas de mentionner la combinaison intégrée Spider-Man, mais nous n’avions aucune idée de ce qu’était cette intégration. Cela semblait être un nouveau pouvoir de Spider-Man qui permettait à Peter Parker de diffuser une sorte d’énergie de ses poignets. Cela ne semblait pas être la substance moyenne semblable à une toile qu’un Spider-Man utiliserait dans les films précédents.

Le costume intégré est apparu dans les jouets Funko, les figurines et les ensembles Lego. Dans le même temps, nous avons vu plusieurs combinaisons de Spider-Man fuir pour Peter Parker. Cela inclut le costume noir et or déroutant – nous avons maintenant une explication pour cela, et c’est hilarant.

Séparément, certaines des premières fuites de l’intrigue de No Way Home ont affirmé que le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) imprégnerait le costume de Peter d’une sorte de magie. Cela ressemble à une affirmation sauvage, mais nous savions déjà à l’époque que No Way Home sera un film multivers et que Strange y apparaîtra. Les mêmes jouets présentaient également Strange, y compris une version de Strange qui ressemble exactement à ce que nous voyons dans les bandes-annonces du Sanctum.

Nous n’avions pas oublié le pouvoir inhabituel de Spider-Man ou la combinaison intégrée. Mais ce détail est à peine apparu dans les fuites récentes. Et nous avons eu une avalanche de fuites de No Way Home depuis la première bande-annonce à la mi-août.

« Spider-Man Iron Spider Integration Suit » de Hasbro. Source de l’image : Marvel Studios

Le nouveau pouvoir de Spider-Man est une véritable magie

Selon One Take News, Peter Parker de Tom Holland aura en effet un nouveau pouvoir dans le film. Ou dans une partie du film. Et ce sera magique si cette source est exacte. Et tout est lié aux problèmes de multivers qui ont résulté après que Peter ait joué avec le sort expérimental de Strange.

One Take News dit que « Doctor Strange transforme les tireurs Web nanotechnologiques Iron Spider en une sorte de bracelet magique ». En outre, il semble que la combinaison intégrée n’ait rien à voir avec les tireurs Web magiques. Peter peut ajouter le bracelet à n’importe lequel des costumes Spider-Man, y compris le modèle noir et or et le modèle intégré.

Peter utilisera le Web-shooter magique pendant une courte période, juste au moment où il décidera de croiser Doctor Strange. Le but du pouvoir magique est de collecter les méchants du multivers et de les téléporter dans la prison de Strange.

Nous savons par diverses fuites que Peter sera responsable de la libération des méchants de la prison de Strange. Le docteur Strange aurait retiré le nouveau pouvoir de costume de Peter. Cela se passera avant la séquence du train quand on verra ces deux Avengers se battre dans la bande-annonce. La pièce jointe du costume magique n’apparaîtra plus dans le film, note le rapport. C’est tout à fait compréhensible, étant donné que trois versions de Spider-Men berçant des web-slingers similaires ne devraient avoir aucun problème à capturer les méchants. Seul ce genre de bataille ne serait guère satisfaisant.

Comme toujours, avec les fuites de MCU, nous ne pouvons pas garantir que ces détails de tracé sont exacts. Mais One Take News a déjà fourni des détails sur No Way Home, y compris l’identité de Paula Newsome dans le film. Cette fuite semblait confirmer les anciennes fuites de l’intrigue de Spider-Man 3.