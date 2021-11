Les nouveaux processeurs NVIDIA AI sont six fois plus puissants

11/09/2021 à 17:08 CET

NVIDIA a lancé une nouvelle version de ses processeurs pour l’IA, remplaçant ainsi sa version précédente, le Jetson AGX Xavier, (au prix de 900 euros) pour les robots qu’il a lancés en 2018. Le nouveau module, appelé Jetson AGX Orin, a six fois la puissance de traitement de Xavier malgré le même facteur de forme et peut toujours tenir dans la paume de votre main. NVIDIA a conçu Orin comme un « supercalculateur d’intelligence artificielle économe en énergie » destiné à être utilisé dans les appareils robotiques, autonomes et médicaux, ainsi que dans des applications d’intelligence artificielle de pointe qui peuvent sembler impossibles pour le moment.

Le fabricant de puces dit Orin est capable de 200 milliards d’opérations par seconde. Il est construit sur l’architecture GPU NVIDIA Ampère, il est doté du processeur Arm Cortex-A78AE et est livré avec des accélérateurs de vision et d’apprentissage en profondeur de nouvelle génération, vous donnant la possibilité de exécuter plusieurs applications d’intelligence artificielle.

Orin fournira aux utilisateurs un accès aux logiciels et outils de l’entreprise, y compris l’application de simulation robotique évolutive NVIDIA Isaac Sim, permettant Environnements virtuels physiquement précis et photoréalistes où les développeurs peuvent tester et gérer leurs robots alimentés par l’IA. Pour les utilisateurs du secteur de la santé, il existe NVIDIA Clara pour l’imagerie et la génomique alimentées par l’IA. Et pour les développeurs de véhicules autonomes, il y a NVIDIA Drive.

La compagnie Il n’a pas encore révélé combien coûtera l’Orin, mais il a l’intention que le module et le kit de développement Jetson AGX Orin soient disponibles au premier trimestre 2022.. Peut-être parlons-nous d’une gamme de prix pas très différente de celle de Jetson AGX Xavier.