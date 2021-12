Les nouveaux profils personnalisés astucieux de Google TV ont été retardés

Les profils d’utilisateurs individuels qui devaient arriver sur Google TV le mois dernier ont été retardés, ce qui signifie que ces recommandations de contenu personnalisé sont malheureusement en attente.

La société avait initialement annoncé que les nouveaux profils d’utilisateurs arriveraient sur Google TV le mois dernier, mais la porte-parole de Google, Ivy Hunt, a déclaré aujourd’hui à The Verge que les profils commenceraient désormais à être déployés « dans les prochains mois ». La nouvelle du retard avait déjà été signalée par 9to5Google.

C’est un peu décevant pour les ménages multi-utilisateurs qui attendaient avec impatience des fonctionnalités de profil telles que des listes de surveillance personnalisées, l’aide personnalisée de Google Assistant et l’élimination des intérêts de contenu des autres utilisateurs du même appareil (par exemple, colocataires, enfants, etc. – bien que Google ait déjà introduit des profils d’enfants plus tôt cette année). Devoir partager une seule expérience entre plusieurs utilisateurs, c’est un peu comme remettre votre algorithme Netflix. Pas idéal !

Google n’a pas donné de raison pour le retard, mais avec pitié, son expérience télévisée nous apportera des profils d’utilisateurs personnalisés au début de la nouvelle année.