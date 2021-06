Les nouveaux projets de cryptographie sont une véritable menace pour Ethereum, déclare le fondateur de Synthetix, Kain Warwick

Le fondateur du protocole de liquidité des dérivés Synthetix, Kain Warwick, pense qu’un certain nombre de nouvelles blockchains de contrats intelligents sont désormais des rivaux légitimes d’Ethereum.

Dans une nouvelle interview avec UpOnly, Warwick dit que le rythme de développement d’Ethereum a permis aux concurrents d’entrer dans la mêlée.

«Nous avons maintenant permis à de véritables concurrents d’émerger qui constituent une menace pour l’écosystème Ethereum. Et nous devons aborder cela en tant que communauté. Nous devons être pragmatiques sur les choses et nous avons besoin de solutions pratiques qui fonctionnent maintenant…

Si vous dites : « Eh bien, nous allons attendre une solution parfaite. Nous n’allons pas être pragmatiques à ce sujet. Nous allons simplement continuer à faire ce que nous faisons jusqu’à ce que nous concevions quelque chose d’incroyable, sans compromis et résolvant tous les problèmes », d’autres personnes viendront et elles seront pragmatiques. »

D’un autre côté, le fondateur de Synthetix souligne que les solutions de mise à l’échelle telles que Arbitrum et Polygon renforcent la compétitivité d’Ethereum par rapport aux blockchains telles que Solana (SOL) et Binance Smart Chain (BSC).

« Je pense que nous y arrivons. Donc Arbitrum est sur le point d’être lancé, nous avons Polygon… Il y a des choses au sein de l’écosystème Ethereum qui commencent à fonctionner, qui commencent, vous le savez, à compenser la proposition de valeur de Solana et BSC.

Mais nous avons beaucoup de travail pour les dénouer. Et si nous avions fait ces choses plus tôt, vous savez que nous n’aurions probablement pas autant de choses pour nous détendre.

Image en vedette : Shutterstock/Konstantin Tronin

