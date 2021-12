Les nouveaux projets immobiliers ont augmenté de 17%, TN prêt pour la refonte des lois du secteur du logement : CM Staline

Des efforts sont déployés pour que le Tamil Nadu devienne un État « sans huttes » d’ici 2031, a-t-il déclaré.

Les nouveaux projets immobiliers ont connu une augmentation de 17% au Tamil Nadu et les réformes administratives sont en cours, a déclaré le ministre en chef MK Staline, affirmant que le gouvernement est prêt à une refonte des anciennes lois liées au secteur du logement pour les simplifier conformément à la besoins d’aujourd’hui.

Jusqu’en novembre de cette année, les nouveaux projets de construction enregistrés auprès de la TN Real Estate Regulatory Authority ont connu une augmentation de 17% par rapport à la même période l’année dernière, a déclaré Staline dans son discours, inaugurant une réunion de deux jours de la Confédération de l’immobilier Associations des promoteurs immobiliers de l’Inde (CREDAI) ici.

Le secteur de la construction a contribué pour 18,3% au produit intérieur brut de l’État et le gouvernement a gagné 5 973 crores de roupies en tant que revenus de l’enregistrement des maisons et des terres (en septembre), a-t-il déclaré.

Soulignant la croissance des activités de construction en ce qui concerne les industries et les entrepôts, il a déclaré que cela se reflétait dans une multiplication par deux au troisième trimestre par rapport à la même période de l’année précédente.

De tels aspects sont un indicateur pour l’État voyageant sur la voie de la croissance, a-t-il déclaré et fait référence aux réformes administratives en cours et aux initiatives en vue de la préparation du troisième plan directeur pour Chennai (2026-2046).

Un système de guichet unique serait introduit pour accorder les approbations pour le développement des mises en page dans les 60 jours afin de faciliter une construction rapide et la proposition comprend des fonctionnalités telles que l’approbation réputée basée sur l’auto-certification par les candidats.

Le gouvernement est prêt à examiner à nouveau les anciennes lois liées au secteur immobilier « à cœur ouvert » afin de les simplifier en fonction de l’évolution des besoins technologiques et administratifs, a-t-il déclaré.

Citant le Tamil Nadu Town and Country Planning Act (TNTCPA), 1971, le TN Apartment Ownership Act, 1994 et le TN Slum Areas (Amélioration et Dégagement) Act, 1971, Staline a déclaré que le gouvernement est prêt à les revoir ainsi que d’autres lois connexes. .

Des mesures ont été prises pour modifier la TNTCPA conformément aux exigences actuelles, et une ordonnance serait émise pour augmenter la validité de l’autorisation du plan de construction de 5 à 8 ans, ce qui serait très utile pour l’industrie, a-t-il déclaré.

Staline a appelé les capitaines d’industrie à prendre en compte les aspirations en matière de logement des couches pauvres et moyennes de la société et à les réaliser.

« Acheter une maison est en train de devenir un rêve pour les classes moyennes. Vous devriez penser à réaliser leurs rêves. Des projets de logement devraient être développés pour les pauvres, les gens ordinaires et les classes moyennes, a-t-il déclaré.

Bien que l’État mette en œuvre plusieurs programmes à cet égard, le gouvernement à lui seul ne peut pas répondre à toutes ces exigences étant donné que la population et le secteur privé doivent être soucieux du service pour répondre aux besoins de logement des personnes de la classe moyenne, a-t-il déclaré, soulignant le besoin de logements abordables.

Des efforts sont déployés pour que le Tamil Nadu devienne un État «sans hutte» d’ici 2031, et conformément à la vision, il a été prévu de fournir un logement à 9,53 lakh de pauvres au cours des 10 prochaines années.

Jusqu’à présent, les approbations ont été obtenues du Centre pour construire des immeubles de 6,2 lakhs à un coût estimé de 31 179 crores de Rs. « Jusqu’à ce qu’il y ait des huttes, nous ne pouvons pas être fiers des gratte-ciel du pays. Dans un pays qui connaît aussi la pauvreté, on ne peut pas parler seulement de croissance. » Insistant sur la croissance inclusive, il a déclaré que la taille de la maison est peut-être petite, mais « tout le monde devrait avoir une maison. Pour que le Tamil Nadu atteigne cet objectif, les entreprises comme vous doivent coopérer avec le gouvernement TN. » Le TN Housing Board, géré par l’État, a des propositions pour démolir ses anciens complexes résidentiels et d’appartements et les reconstruire dans le cadre du mode de partenariat public-privé et l’industrie devrait participer à de telles initiatives, a-t-il déclaré.

Les travaux pour construire un centre industriel et commercial de classe mondiale à Foreshore Estate commenceraient bientôt ici avec un partenariat privé.

Dans le cadre du programme de complexes de logements locatifs abordables, des dispositions sont en place pour permettre aux entreprises privées de construire des maisons et des dortoirs pour les travailleurs sur leurs parcelles et de les fournir moyennant un loyer (y compris à long terme, 25 ans) à ceux qui en ont besoin. Cela serait très utile pour les travailleurs invités, a-t-il déclaré. Le CREDAI est l’instance faîtière des promoteurs immobiliers privés.

