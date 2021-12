Les nouveaux propriétaires de la collection Adidas NFT auront accès à des produits personnalisés

Adidas lancera sa collection de jetons non fongibles (NFT) appelée « Into the Metaverse » le 17 décembre, alors que la marque mondiale de vêtements cherche à étendre sa présence dans l’espace NFT.

Les acheteurs d’Adidas NFT seront bien placés pour accéder à des produits physiques et virtuels exclusifs. Les plans de la société pour les détenteurs de NFT seront progressivement dévoilés, et la communauté unie pendant la chute de NFT sera également vitale pour façonner la valeur future placée sur les détenteurs de NFT.

« Adidas est dans le métavers », a déclaré Tareq Nazlawy, directeur principal de la croissance numérique chez Adidas, « Nous voulons savoir quelle serait la meilleure chose à faire dans cet espace et commencer à impliquer les communautés que nous activons à travers cela. [NFT ] dans la façon dont nous devrions nous manifester dans le monde virtuel.

L’incursion d’Adidas dans l’espace NFT a été très définitive cette année, puisque la société a acquis un Bored Ape Yacht Club (BAYC) qu’elle a rebaptisé Indigo Hertz. Le partenariat avec BAYC sert de tremplin à des collaborations supplémentaires avec de grands acteurs de l’espace NFT, notamment GMoney et Punks Comic. Ces trois joueurs apparaîtront dans un survêtement Adidas avec leurs images de marque imprimées sur le costume.

« Nous créerons d’autres expériences », a déclaré Erika Wykes-Sneyd, vice-présidente du marketing d’Adidas Originals, à The Verge. «L’intention est cette chose, ce NFT, vous appartenez à une communauté, et nous continuons à y ajouter de la valeur au fil du temps, et cela évoluera également avec ce que nous apprenons sur la communauté et comment elle change et évolue. «

Sur la base du battage médiatique actuel dans les écosystèmes NFT et métaverse, la chute d’Adidas sera certainement largement acceptée par les collectionneurs. Adidas a protégé certains détails clés de ce crash en citant les « protocoles de sécurité » nécessaires. Les utilisateurs assez chanceux pour participer à la baisse devront préparer des frais d’achat de 0,2 ETH, ainsi que d’autres frais de réseau nécessaires pour surpasser les autres acheteurs.

Le mois dernier, Adidas a lancé des jetons numériques qui offriront aux détenteurs un accès anticipé au crash de la NFT.

Source de l’image : Shutterstock