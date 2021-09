Les nouveaux protocoles COVID de la LNH frappent durement les joueurs non vaccinés

La saison de hockey est encore à un mois maintenant que les calendriers sont passés à septembre, mais les informations sur la saison 2021-22 de la LNH filtrent déjà.

Jeudi, les nouveaux protocoles COVID-19 de la LNH ont été rendus publics, et les mandats pour les joueurs non vaccinés sont assez rigoureux. La LNH devrait disputer une saison complète de 82 matchs en 2021-2022, avec les deux conférences et quatre divisions comme on peut s’y attendre d’une année normale.

Cette année, cependant, la LNH a amélioré ses protocoles COVID, en particulier en ce qui concerne les joueurs non vaccinés. Tout comme la NBA, la LNH n’exige pas que ses joueurs soient vaccinés, mais opte plutôt pour plus de restrictions, de tests quotidiens et d’éventuelles suspensions pour ses joueurs non vaccinés. Les membres des médias et toute personne ayant des « interactions personnelles » avec le personnel de hockey doivent toutefois être vaccinés.

Le plus grand changement est le mécanisme permettant aux clubs de suspendre les joueurs non vaccinés qui sont « incapables de participer aux activités du club » sans rémunération, quelle que soit la durée de leur absence. Selon Sportsnet, “cela inclut les situations où un joueur ne peut pas voyager en raison de réglementations locales, provinciales/étatiques et/ou fédérales” à son retour “.”

Cette dernière partie est essentielle, étant donné que la LNH jouera des matchs de l’autre côté de la frontière entre les États-Unis et le Canada, contrairement à la saison dernière jusqu’aux séries éliminatoires. Pourtant, il existe des exceptions à ce mandat, des raisons médicales qui pourraient empêcher un joueur de se faire vacciner aux «croyances religieuses sincères».

Et si un joueur non vacciné contracte COVID qui n’est pas dans une catégorie d’exemption et « n’a pas respecté » les protocoles de la ligue, 50 % des coûts associés seront imputés à la part du joueur des revenus liés au hockey.

À la lecture des protocoles NHL COVID-19, disons simplement que les joueurs vaccinés et non vaccinés seront traités très différemment cette saison. Différents protocoles, aucune rémunération si un joueur non vacciné tombe malade, 50 % des coûts associés seront imputés sur la part des joueurs dans le HRR, etc. – Michael Russo (@RussoHockey) 2 septembre 2021

C’est un prix élevé à payer, mais que la LNH impose pour assurer la sécurité de ses joueurs et la fin de la saison.

De plus, les joueurs non vaccinés doivent être testés quotidiennement et ne sont pas autorisés à quitter les « lieux internes » autres que l’hôtel de l’équipe, le centre d’entraînement et l’arène lorsqu’ils sont sur la route. Cela signifie aucune visite dans les chambres d’hôtel des autres joueurs, aucun repas hors site dans les restaurants et aucun accès aux gymnases, piscines ou autres installations de l’hôtel.

Pendant ce temps, les joueurs vaccinés doivent être testés toutes les 72 heures avec un test PCR, n’ont aucune restriction d’accès sur la route, et s’ils contractent COVID, “seront traités comme une blessure liée au hockey à toutes fins” et percevront leur salaire .

Bien sûr, la LNH a une politique de retrait, que les joueurs doivent décider avant le 1er octobre. Une équipe aura alors 30 jours pour décider si le contrat du joueur est reconduit à la saison prochaine ou si cette saison est entièrement ignorée. Se retirer de la saison 2021-22 empêcherait également les joueurs de jouer dans d’autres ligues ou aux prochains Jeux olympiques.

Bien que la chose la plus sûre que la LNH puisse faire ici serait d’exiger des vaccinations pour tous ses joueurs, il s’agit toujours d’un pas positif dans la bonne direction pour la ligue en assurant la sécurité de ses joueurs, de son personnel, des médias et des fans comme 2021- 22 saisons s’enchaînent.

