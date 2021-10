Les nouveaux puzzles Inazuma de Genshin Impact sont étonnamment difficiles

Image : miHoYo

C’est enfin arrivé. Pour la toute première fois, après près d’un an à jouer à Genshin Impact, la nouvelle mise à jour de l’île de Tsurumi m’a obligé à rechercher une solution de puzzle sur YouTube. Et la difficulté du nouveau puzzle n’est pas un incident isolé. Que vous soyez un fan de puzzles ou que vous couriez vers les wikis à la moindre bouffée, presque tout le monde peut convenir que le contenu en monde ouvert de Genshin est devenu considérablement plus difficile. Et les gars, je déteste ça.

La région d’Inazuma est devenue disponible en juillet avec la grande mise à jour 2.0 de Genshin Impact, qui a permis aux joueurs d’un certain rang d’aventurier et d’un certain niveau d’achèvement de l’histoire de voyager vers les îles Narukami, Kannazuka et Yashiori. Alors que les énigmes des régions précédentes de Mondstadt et de Liyue étaient toujours assez similaires, Inazuma a introduit de nouveaux défis qui vous demandaient de frapper ou de faire pivoter des objets dans un certain ordre, ou d’utiliser des objets électriques pour compléter un circuit. Le nouvel événement du patch 2.2 « Into the Perilous Labyrinth of Fog » a même forcé les joueurs à compléter des énigmes obligatoires dans le cadre de son intrigue principale.

Je ne suis pas contre l’idée de puzzles difficiles, mais ils devraient avoir un temps et un lieu. J’étais d’accord avec les plates-formes rotatives de Liyue car elles se déroulaient dans des chambres de puzzle isolées. Mais quand j’explore un monde ouvert, je ne veux pas prendre plus de 10 minutes pour résoudre une seule énigme. Si je ne peux pas le comprendre dans ce laps de temps, alors je vais simplement passer à autre chose et chercher plus de ressources à récolter.

Cela signifie que ma carte est maintenant jonchée de puzzles inachevés et de contenu bloqué. Il y a des domaines entiers de palais (les donjons de Genshin) et des quêtes que je n’ai pas terminées car je n’ai pas envie d’aller sur YouTube. Je vais chercher des solutions pendant une heure consécutive quand je joue à un jeu de tower defense comme Arknights. Mais Genshin ? Nahhh. Je suis trop distrait par un contenu qui n’est pas limité par la taille de mon cerveau.

Ces domaines contiennent des énigmes supplémentaires et servent de points de déplacement rapide. J’essaie généralement de les déverrouiller le plus tôt possible afin de ne pas avoir à continuer à courir sur la carte. Le seul problème, c’est que je dois finir les énigmes devant l’entrée pour entrer. Apparemment, je ne suis pas le seul joueur à ne pas les avoir encore débloqués. RIP pour voyager rapidement :

Le butin ne correspond pas non plus à l’effort requis. Les domaines du palais éparpillés dans le monde de Genshin ont toujours récompensé les joueurs avec de la monnaie premium pour avoir terminé leurs casse-tête. Les énigmes simples des régions précédentes rapportaient souvent des récompenses modestes, ce qui était bien pour le temps et les efforts nécessaires. Mais les énigmes les plus difficiles de la région d’Inazuma ont tendance à livrer le même butin terne. Certains joueurs sont motivés par la satisfaction d’être des résolveurs de casse-tête vraiment qualifiés. Je ne suis pas cette personne. J’ai besoin d’une très grosse carotte et de quelques minerais d’armes ordinaires ou quoi que ce soit d’autre ne suffit pas.

La région suivante de Genshin Impact est Sumeru, qui est gouvernée par le Dieu de la Sagesse. Si Sumeru a des énigmes encore plus difficiles qu’Inazuma, alors nous pourrions passer autant de temps à regarder des solutions YouTube que sur le jeu réel.