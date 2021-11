Les nouveaux raccourcis et options HDR de Windows 11 sont une bénédiction

Capture d’écran : Forza Horizon 5

HDR, ou High Dynamic Range, est quelque chose que vous prenez pour acquis sur les consoles et les téléviseurs, car une fois que vous appuyez sur le commutateur, cela se produit, chaque fois que vous l’utilisez, pour toujours. Sur PC, la technologie a été un peu plus compliquée.

Qu’est-ce que le HDR ?

Le HDR est « l’ensemble des techniques utilisées pour reproduire une gamme de luminosité plus large que celle qui est possible avec les techniques photographiques standard ». Cela signifie que vos visuels ont « des performances de couleurs multiples, une saturation plus profonde, un contraste plus diversifié, des reflets plus clairs et des ombres plus sombres ».

Sur PC, les utilisateurs de Windows (ceux avec des moniteurs compatibles, de toute façon) ont généralement besoin d’une bascule pour activer et désactiver le HDR tout le temps. En effet, la luminosité et les paramètres utilisés par la fonctionnalité pour les jeux ne conviennent absolument pas pour s’asseoir près d’un moniteur pendant la navigation/le travail. J’ai besoin de ces globes oculaires, merci beaucoup, et s’ils sont réduits en cendres dans mon crâne, ils ne sont pas très utiles pour les achats en ligne, la lecture d’articles de presse ou la rédaction de blogs pour un site Web.

Auparavant, cela impliquait un commutateur dans le menu des paramètres de Windows 10, où si vous vouliez utiliser HDR, vous deviez ouvrir ce menu, basculer une bascule, jouer au jeu puis, lorsque vous avez terminé, revenir en arrière et le désactiver à nouveau. Je sais que cela semble rapide et simple de le lire ainsi présenté, mais tout joueur sur PC expérimenté avec cette fonctionnalité saura qu’il était si facile à oublier, et une quantité si étrange de clics et de menus à atteindre pour une option aussi simple qu’il a souvent fini par être sous-utilisé, voire totalement ignoré.

Plus maintenant! Alors que la barre des tâches et les changements de dossier de Windows 11 ont fait la une des journaux, il a également introduit discrètement quelques paramètres HDR qui sont d’un énorme avantage pour les joueurs sur PC avec un moniteur compatible.

G/O Media peut toucher une commission

13 $ de rabais

Nouveau Pokémon Snap – Nintendo Switch

La délicieuse suite que nous n’aurions jamais pensé voir

20 ans plus tard, nous avons enfin plus de contenu à explorer et 171 Pokémon de plus à prendre en photo pendant qu’ils dansent et mangent des pommes.

Le premier est un simple raccourci clavier. Les utilisateurs peuvent appuyer sur Win + Alt + B à tout moment et basculer instantanément entre le HDR et l’affichage standard, ce qui, je le sais, semble avoir dû être dans Windows depuis des années, mais qui vient tout juste de le faire. activer et désactiver rapidement la fonctionnalité, mais pour pouvoir le faire rapidement à partir d’un jeu afin que vous puissiez vérifier la différence que cela fait.

Le menu des paramètres HDR de la Xbox Game Bar (en cliquant sur « AJUSTER L’INTENSITÉ HDR » fait apparaître un curseur que vous pouvez déplacer et voir les effets en temps réel) Capture d’écran : Kotaku

La seconde est l’inclusion de certaines options HDR dans la Xbox Game Bar. Dans la section « Fonctionnalités de jeu » du menu des paramètres de la barre de jeu, vous pouvez désormais indiquer à Windows d’activer et de désactiver automatiquement le HDR lors du démarrage et de l’arrêt d’un jeu reconnu (très utile pour la raison des « globes oculaires brûlants » indiquée ci-dessus), et une fois activé, vous pouvez également régler l’intensité de l’effet avec un curseur. Mieux encore, dans les jeux qui n’ont pas leurs propres options HDR, Windows 11 va ajuster lui-même les niveaux, et il fait un excellent travail. J’ai testé cela avec un tas de jeux et j’ai trouvé que cela fonctionnait à chaque fois, et qu’il était préférable de laisser le curseur toujours réglé à son maximum.

Bien que ces paramètres aient fait leurs débuts plus tôt dans l’année pour les testeurs et soient disponibles pour tout le monde depuis la sortie de Windows 11 le mois dernier, ils ont eu si peu de fanfare que j’ai pensé que je publierais à leur sujet aujourd’hui. Vous n’aurez même pas besoin d’installer quoi que ce soit, essayez-le maintenant, voyez comment vous l’aimez !