Les nouveaux rendus de Google Pixel Watch montrent la montre intelligente de vos rêves

Un affichage circulaire sans lunette

Les smartphones Pixel de Google ne sont peut-être pas un succès commercial, mais ils contribuent à établir une référence que les autres fabricants Android devraient suivre avec leurs appareils. Alors que le grand G développe également Wear OS, il n’a pas encore lancé de portable de marque Pixel à ce jour. Un rapport récent a révélé que cela pourrait changer l’année prochaine, car la société travaille sur « Rohan » – une smartwatch propriétaire fonctionnant sous Wear OS 3. Une nouvelle fuite donne au monde son premier aperçu de la « Pixel Watch » en partageant quelques premières images marketing.

Ces diapositives sont une gracieuseté de Jon Prosser, mettant en évidence l’affichage circulaire de la montre avec un design sans lunette et comment il apportera « l’unité au matériel et aux logiciels ». Le bouton circulaire à droite de la smartwatch pourrait être utile lors du défilement de grandes listes et de la navigation dans l’interface utilisateur. Le portable est appelé Pixel Watch dans la fuite, laissant entendre que cela pourrait très bien être son nom commercial final. D’autres rendus montrent la smartwatch avec des bracelets de différentes couleurs, notamment orange, jaune et blanc.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Prosser réitère que la Pixel Watch doit être lancée en 2022, sans « danger » que sa sortie soit annulée, ce que Google a déjà fait. La smartwatch serait dotée de plusieurs capteurs liés à la santé, dont un scanner de fréquence cardiaque. La fuite de la semaine dernière mentionnait que la montre offrirait une autonomie d’une journée associée à des vitesses de charge relativement lentes. Nom de code interne « Nightlight », Google vise également à publier l’intégration Fitbit pour Wear OS 3 aux côtés de la Pixel Watch en 2022.

Ce n’est pas la seule nouvelle information que Prosser a révélée dans sa dernière vidéo. Apparemment, l’appareil Pixel pliable sur lequel Google a travaillé en privé n’a pas été annulé, contrairement aux récentes rumeurs affirmant le contraire. Comme toujours, il est préférable de prendre ces déclarations avec précaution, car nous n’avons toujours pas vu un Pixel Fold apparaître dans des fuites importantes.

Le lancement d’une Pixel Watch devrait être de bon augure pour la plate-forme Wear OS et lui donner un autre coup de pouce bien nécessaire, surtout après des années de négligence de la part de Google. Peut-être qu’après plusieurs efforts timides, la plate-forme Wear OS pourrait enfin obtenir un véritable concurrent Apple Watch.

Voici le correctif si vous ne pouvez pas jouer à Rocket League Sideswipe sur le Pixel 6

Ne vous inquiétez pas, c’est une solution facile

Lire la suite

A propos de l’auteur

Rajesh Pandey (92 articles publiés)



Rajesh Pandey a commencé à suivre le domaine de la technologie à l’époque où les appareils Android se généralisaient. Il suit de près les derniers développements dans le monde des smartphones et ce que font les géants de la technologie. Il adore bricoler les derniers gadgets pour voir de quoi ils sont capables.

Plus de Rajesh Pandey